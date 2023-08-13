В ГСЧС рассказали, как украинские спасатели помогают Словении
Сводный отряд украинских спасателей продолжает помогать Словении ликвидировать последствия наводнения, которое назвали худшим стихийным бедствием в истории страны.
Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.
Помощь Словении
Крук рассказал, что вчера, 12 августа, силами сводного отряда была проведена инженерная разведка места работ.
"Расчищено и расширено 150 метров русла реки и укреплено 150 метров берега", — добавил он.
Напомним, Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушуют масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.
Также мы писали, что Украина предоставит помощь Словении в связи с наводнением после мощных дождей. Президент Владимир Зеленский заявил, что солидарность работает в обе стороны.