В ГСЧС рассказали, как украинские спасатели помогают Словении

Ликвидация последствий наводнения в Словении. Фото: twitter.com/serhiy_kruk

Сводный отряд украинских спасателей продолжает помогать Словении ликвидировать последствия наводнения, которое назвали худшим стихийным бедствием в истории страны.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

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Крук рассказал, что вчера, 12 августа, силами сводного отряда была проведена инженерная разведка места работ.

"Расчищено и расширено 150 метров русла реки и укреплено 150 метров берега", — добавил он.

Ликвидация последствий наводнения в Словении. Фото: twitter.com/serhiy_kruk

Ликвидация последствий наводнения в Словении. Фото: twitter.com/serhiy_kruk

Спасатели в Словении. Фото: twitter.com/serhiy_kruk

Пост главы ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушуют масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.

Также мы писали, что Украина предоставит помощь Словении в связи с наводнением после мощных дождей. Президент Владимир Зеленский заявил, что солидарность работает в обе стороны.