У ДСНС розповіли, як українські рятувальники допомагають Словенії
Зведений загін українських рятувальників продовжує допомагати Словенії ліквідовувати наслідки повені, яку назвали найгіршим стихійним лихом в історії країни.
Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук.
Допомога Словенії
Крук розповів, що вчора, 12 серпня, силами зведеного загону було проведено інженерну розвідку місця робіт.
"Розчищено та розширено 150 метрів русла річки та укріплено 150 метрів берега", — додав він.
Нагадаємо, Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирують масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.
Також ми писали, що Україна надасть допомогу Словенії у зв'язку з повінню після потужних дощів. Президент Володимир Зеленський заявив, що солідарність працює в обидва боки.