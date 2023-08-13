У ДСНС розповіли, як українські рятувальники допомагають Словенії

Ліквідація наслідків повені в Словенії. Фото: twitter.com/serhiy_kruk

Зведений загін українських рятувальників продовжує допомагати Словенії ліквідовувати наслідки повені, яку назвали найгіршим стихійним лихом в історії країни.

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

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Крук розповів, що вчора, 12 серпня, силами зведеного загону було проведено інженерну розвідку місця робіт.

"Розчищено та розширено 150 метрів русла річки та укріплено 150 метрів берега", — додав він.

Ліквідація наслідків повені в Словенії. Фото: twitter.com/serhiy_kruk

Ліквідація наслідків повені в Словенії. Фото: twitter.com/serhiy_kruk

Рятувальники в Словенії. Фото: twitter.com/serhiy_kruk

Допис голови ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирують масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.

Також ми писали, що Україна надасть допомогу Словенії у зв'язку з повінню після потужних дощів. Президент Володимир Зеленський заявив, що солідарність працює в обидва боки.