У Эрдогана сообщили, когда Турция приступит к ратификации заявки Швеции в НАТО
Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня. Именно в этот день в Швеции вступят в силу антитеррористические законы, принятые по требованию Анкары.
Об этом заявил советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин.
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Позиция Турции
"С нашей точки зрения нет никаких препятствий для членства Финляндии в НАТО. Финляндия всегда была конструктивной", — говорится в заявлении.
Калин отметил, что Финляндия заняла более прозрачную и конструктивную позицию по турецким требованиям. В результате турецкой оценки страна сочли уместным одобрить заявку Финляндию на вступление в НАТО.
"Двери в Швецию не закрыты полностью. Закон о борьбе с терроризмом в Швеции вступит в силу 1 июня. Когда они завершат это, мы оценим процесс, когда увидим, что были приняты меры для решения наших проблем безопасности. Мы не против расширения НАТО в принципе", — объяснил советник президента Турции по внешней политике.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии и Швеции в Альянсе остается самым высоким приоритетом для НАТО, даже если оно состоится и не одновременно.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 марта заявил, что Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии на вступление в НАТО, в частности, вопрос будет в ближайшее время рассмотрен в турецком парламенте.
22 марта парламент Швеции одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО.