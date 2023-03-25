У Ердогана повідомили, коли Туреччина візьметься за ратифікацію заявки Швеції в НАТО
Туреччина буде готова переглянути заявку Швеції на вступ до НАТО після 1 червня. Саме у цей день у Швеції наберуть чинності антитерористичні закони, ухвалені на вимогу Анкари.
Про це заявив радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін.
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Позиція Туреччини
"З нашої точки зору, немає жодних перешкод для членства Фінляндії в НАТО. Фінляндія завжди була конструктивною", — йдеться у заяві.
Калін зазначив, що Фінляндія зайняла більш прозору та конструктивну позицію щодо турецьких вимог. У результаті турецької оцінки країна визнали доречним схвалити заявку Фінляндію на вступ до НАТО.
"Двері до Швеції не закриті повністю. Закон про боротьбу з тероризмом у Швеції набуде чинності 1 червня. Коли вони завершать це, ми оцінимо процес, коли побачимо, що було вжито заходів для розв'язання наших проблем безпеки. Ми не проти розширення НАТО в принцип", — пояснив радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залишається найвищим пріоритетом для НАТО, навіть якщо воно відбудеться і не одночасно.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 17 березня заявив, що Туреччина починає процес затвердження заявки Фінляндії на вступ до НАТО, зокрема питання буде найближчим часом розглянуте у турецькому парламенті.
22 березня парламент Швеції схвалив законодавство, яке необхідне для вступу країни в НАТО.