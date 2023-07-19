Во Франции археологи нашли древний замок – шокирующие кадры

Древний замок Пурпуркопф, найденный во Франции. Фото: скриншот с YouTube

На территории Франции исследователи обнаружили уникальный старинный замок Пурпуркопф. По словам экспертов, этот замок, находящийся на вершине горного массива Мон-Сент-Одиль в лесу Росхайм, построила семья Папы Льва IX еще в девятом веке.

Об этом сообщает Francebleu.fr.

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Что известно о замке Пурпуркопф?

Замок Пурпуркопф, найденный во Франции, имеет легенду, которая передается из поколения в поколение. Считается, что там когда-то жил таинственный рыцарь, у которого были невероятные способности контролировать стихию и защищать свой регион от враждебных наступлений.

Его предназначение

Как утверждают ученые, эта находка очень важна для науки, ведь она рассказывает об истории средневековых укреплений. Раньше оборонительные постройки занимали, в большинстве, военные. Но этот замок, возможно, занимали как военные, так и дворяне.

Древний замок Пурпуркопф, найденный во Франции. Фото: скриншот с YouTube

Масштабы этого замка — 19x12x10 метров, впрочем, его предназначение все еще неизвестно. Но специалисты утверждают, что этот замок мог быть в свое время таможенным постом из-за его стратегического расположения.

Древний замок Пурпуркопф, найденный во Франции. Фото: скриншот с YouTube

Древний замок Пурпуркопф, найденный во Франции. Фото: скриншот с YouTube

Другие находки в замке

В ходе археологических раскопок ученые нашли арбалетные плитки и стеклянные бусины, указывающие на то, что замок использовался для военных целей. Но исследователи пока не делают поспешных выводов, ведь продолжат изучать этот замок.

Также ученые обнаружили внутри стены части римской керамики и остатки древесного угля. Это, в свою очередь, указывает, что на месте этого замка могли быть древние римляне. Археологи считают, что эти остатки строители включили в свою конструкцию.

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