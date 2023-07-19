У Франції археологи знайшли стародавній замок – шокуючі кадри

Стародавній замок Пурпуркопф, знайдений у Франції. Фото: скриншот з YouTube

На території Франції дослідники знайшли унікальний старовинний замок Пурпуркопф. За словами експертів, цей замок, який знаходиться на вершині гірського масиву Мон-Сент-Оділь у лісі Росхайм, побудувала сім’я Папи Лева IX ще у дев’ятому столітті.

Про це повідомляє Francebleu.fr.

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Що відомо про замок Пурпуркопф?

Замок Пурпуркопф, який був знайдений у Франції, має легенду, яка передається з покоління в покоління. Вважається, що там колись жив таємничий лицар, який мав неймовірні здібності контролювати стихію та захищати свій регіон від ворожих наступів.

Його призначення

Як стверджують вчені, ця знахідка є дуже важливою для науки, адже вона розповідає про історію середньовічних укріплень. Раніше оборонні споруди займали, в більшості, військові. Але цей замок, ймовірно, займали як військові, так і дворяни.

Стародавній замок Пурпуркопф, знайдений у Франції. Фото: скриншот з YouTube

Масштаби цього замку — 19x12x10 метрів, втім, його призначення все ще невідоме. Але спеціалісти стверджують, що цей замок міг бути свого часу митним постом через його стратегічне розташування.

Стародавній замок Пурпуркопф, знайдений у Франції. Фото: скриншот з YouTube

Стародавній замок Пурпуркопф, знайдений у Франції. Фото: скриншот з YouTube

Інші знахідки в замку

В ході археологічних розкопок вчені також знайшли арбалетні плитки та скляні намистини, які вказують на те, що замок використовувався для військових цілей. Але дослідники поки не роблять поспішних висновків, адже продовжать вивчати цей замок.

Також вчені знайшли всередині стін частини римської керамики та залишки деревного вугілля. Це, в свою чергу, вказує на те, що на місці цього замку могли бути стародавні римляни. Археологи також вважають, що ці залишки будівельники включили у свою конструкцію.

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