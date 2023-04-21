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Во Франции нашли храм римского бога войны: археологи показали, как он выглядит

21 апреля 2023 14:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Во Франции нашли храм римского бога войны – что о нем известно
Найденный во Франции храм римского бога войны Марса. Фото: LiveScience
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

На территории Франции группа археологов обнаружила древний храм римского бога войны Марса, датируемый первым веком до нашей эры. На территории храма исследователи обнаружили много разных элементов, а также вещей и предметов.

Об этом сообщает портал LiveScience.

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Исследователи также нашли в храме 35 ящиков, где находится керамическая мебель, семь ящиков с разными архитектурными элементами и 755 стеклянных, металлических и керамических предметов. Также ученые обнаружили множество железных мечей, крючков, брошек и предметов вооружения.

Найденный во Франции храм римского бога войны
Найденный во Франции храм римского бога войны. Фото: LiveScience

Что известно о храме?

Храм, являющийся частью римского комплекса, был найден еще в прошлом году в Ла-Шапель-де-Фужере. Ученые считают, что в этот храм ходили римские солдаты, а его размер показывает, насколько важным было это место в религиозном плане.

Еще с 1970-х годов в Ла-Шапель-де-Фужересе археологи находят разные интересные вещи. Первые археологические раскопки были проведены в 1990-х годах, а последние раскопки археологи совершили в 2022 году.

Храм римского бога войны
Храм римского бога войны. Фото: LiveScience

Это место находится в немного приподнятом месте, а вид на бассейн реки указывает на то, что именно в этом храме проходили разные религиозные церемонии.

Что говорят археологи?

Археологи считают, что это место посвящено Марсу после того, как в 2022 году обнаружили статуэтку римского бога войны Марса. Ученые также обнаружили железное оружие в канаве у святилища, что указывает также на то, что в него довольно часто приходили солдаты.

Напомним, мы писали о том, что в японской гробнице археологи обнаружили самый длинный меч и старинное бронзовое зеркало.

Ранее мы рассказывали, что в Египте археологи обнаружили уникальный папирус, длина которого составляет 16 метров.

Также мы сообщали о том, что в Польше нашли погребение женщины-вампира.

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