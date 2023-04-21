Во Франции нашли храм римского бога войны – что о нем известно

Во Франции нашли храм римского бога войны: археологи показали, как он выглядит
На территории Франции группа археологов обнаружила древний храм римского бога войны Марса, датируемый первым веком до нашей эры. На территории храма исследователи обнаружили много разных элементов, а также вещей и предметов.
Об этом сообщает портал LiveScience.
Исследователи также нашли в храме 35 ящиков, где находится керамическая мебель, семь ящиков с разными архитектурными элементами и 755 стеклянных, металлических и керамических предметов. Также ученые обнаружили множество железных мечей, крючков, брошек и предметов вооружения.
Что известно о храме?
Храм, являющийся частью римского комплекса, был найден еще в прошлом году в Ла-Шапель-де-Фужере. Ученые считают, что в этот храм ходили римские солдаты, а его размер показывает, насколько важным было это место в религиозном плане.
Еще с 1970-х годов в Ла-Шапель-де-Фужересе археологи находят разные интересные вещи. Первые археологические раскопки были проведены в 1990-х годах, а последние раскопки археологи совершили в 2022 году.
Это место находится в немного приподнятом месте, а вид на бассейн реки указывает на то, что именно в этом храме проходили разные религиозные церемонии.
Что говорят археологи?
Археологи считают, что это место посвящено Марсу после того, как в 2022 году обнаружили статуэтку римского бога войны Марса. Ученые также обнаружили железное оружие в канаве у святилища, что указывает также на то, что в него довольно часто приходили солдаты.
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