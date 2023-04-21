У Франції знайшли храм римського бога війни – що про нього відомо

У Франції знайшли храм римського бога війни: археологи показали, який він має вигляд
На території Франції група археологів знайшла давній храм римського бога війни Марса, який датується першим століттям до нашої ери. На території храму дослідники знайшли багато різних елементів, а також речей та предметів.
Про це повідомляє портал LiveScience.
Дослідники також знайшли у храмі 35 ящиків, де знаходяться керамічні меблі, сім ящиків з різними архітектурними елементами та 755 скляних, металічних та керамічних предметів. Також вчені знайшли багато залізних мечів, гачок, брошок та предметів озброєння.
Що відомо про храм?
Храм, який є частиною римського комплексу, знайшли ще минулого року в Ла-Шапель-де-Фужере. Вчені вважають, що до цього храму ходили римські солдати, а його розмір показує, наскільки важливим було це місце в релігійному плані.
Ще з 1970-х років у Ла-Шапель-де-Фужересі археологи знаходять різні цікаві речі. Перші археологічні розкопки були проведені у 1990-х роках, а останні розкопки археологи здійснили у 2022 році.
Це місце знаходиться у трохи піднятому місці, а вид на басейн річки вказує на те, що саме в цьому храмі проходили різні релігійні церемонії.
Що кажуть археологи?
Археологи вважають, що це місце присвячено Марсу після того, як у 2022 році знайшли статуетку римського бога війни Марса. Вчені також знайшли залізну зброю у канаві біля святилища, що вказує також на те, що до нього досить часто приходили солдати.
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