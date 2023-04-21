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У Франції знайшли храм римського бога війни: археологи показали, який він має вигляд

21 квітня 2023 14:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Франції знайшли храм римського бога війни – що про нього відомо
Знайдений у Франції храм римського бога війни Марса. Фото: LiveScience
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

На території Франції група археологів знайшла давній храм римського бога війни Марса, який датується першим століттям до нашої ери. На території храму дослідники знайшли багато різних елементів, а також речей та предметів.

Про це повідомляє портал LiveScience.

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Дослідники також знайшли у храмі 35 ящиків, де знаходяться керамічні меблі, сім ящиків з різними архітектурними елементами та 755 скляних, металічних та керамічних предметів. Також вчені знайшли багато залізних мечів, гачок, брошок та предметів озброєння.

Знайдений у Франції храм римського бога війни
Знайдений у Франції храм римського бога війни. Фото: LiveScience

Що відомо про храм?

Храм, який є частиною римського комплексу, знайшли ще минулого року в Ла-Шапель-де-Фужере. Вчені вважають, що до цього храму ходили римські солдати, а його розмір показує, наскільки важливим було це місце в релігійному плані.

Ще з 1970-х років у Ла-Шапель-де-Фужересі археологи знаходять різні цікаві речі. Перші археологічні розкопки були проведені у 1990-х роках, а останні розкопки археологи здійснили у 2022 році.

Храм римського бога війни
Храм римського бога війни. Фото: LiveScience

Це місце знаходиться у трохи піднятому місці, а вид на басейн річки вказує на те, що саме в цьому храмі проходили різні релігійні церемонії.

Що кажуть археологи?

Археологи вважають, що це місце присвячено Марсу після того, як у 2022 році знайшли статуетку римського бога війни Марса. Вчені також знайшли залізну зброю у канаві біля святилища, що вказує також на те, що до нього досить часто приходили солдати.

Нагадаємо, ми писали про те, що в японській гробниці археологи виявили найдовший меч і давнє бронзове дзеркало.

Раніше ми розповідали, що в Єгипті археологи знайшли унікальний папірус, довжина якого становить 16 метрів.

Також ми повідомляли про те, що у Польщі знайшли поховання жінки-вампіра.

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