У Франції знайшли храм римського бога війни – що про нього відомо

Знайдений у Франції храм римського бога війни Марса. Фото: LiveScience

На території Франції група археологів знайшла давній храм римського бога війни Марса, який датується першим століттям до нашої ери. На території храму дослідники знайшли багато різних елементів, а також речей та предметів.

Про це повідомляє портал LiveScience.

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Дослідники також знайшли у храмі 35 ящиків, де знаходяться керамічні меблі, сім ящиків з різними архітектурними елементами та 755 скляних, металічних та керамічних предметів. Також вчені знайшли багато залізних мечів, гачок, брошок та предметів озброєння.

Знайдений у Франції храм римського бога війни. Фото: LiveScience

Що відомо про храм?

Храм, який є частиною римського комплексу, знайшли ще минулого року в Ла-Шапель-де-Фужере. Вчені вважають, що до цього храму ходили римські солдати, а його розмір показує, наскільки важливим було це місце в релігійному плані.

Ще з 1970-х років у Ла-Шапель-де-Фужересі археологи знаходять різні цікаві речі. Перші археологічні розкопки були проведені у 1990-х роках, а останні розкопки археологи здійснили у 2022 році.

Храм римського бога війни. Фото: LiveScience

Це місце знаходиться у трохи піднятому місці, а вид на басейн річки вказує на те, що саме в цьому храмі проходили різні релігійні церемонії.

Що кажуть археологи?

Археологи вважають, що це місце присвячено Марсу після того, як у 2022 році знайшли статуетку римського бога війни Марса. Вчені також знайшли залізну зброю у канаві біля святилища, що вказує також на те, що до нього досить часто приходили солдати.

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