Во французском городе появился мурал с Макроном-Гитлером

Мурал во французском городе Авиньоне

2 апреля во французском Авиньоне появился мурал, на котором президента Франции Эмманюэля Макрона изобразили как диктатора Гитлера. Автор рисунка — один из местных художников.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Отмечается, что художник-графист Лекто изобразил на бетонной стене у заправки президента Макрона в образе Гитлера. Художник дорисовал президенту усы, которые должны были придать ему сходство с нацистским диктатором, использовав для этого цифры "49.3" — номер конституционной поправки, привлеченной Макроном и его правительством для одобрения непопулярной пенсионной реформы без голосования в парламенте.

Кроме того, на рисунке присутствует надпись "Нет, спасибо".

В местной префектуре сообщили, что в разговоре с владельцем территории договорились зарисовать мурал как можно быстрее.

Реакция чиновников

Представитель "Непокоренной Франции", партии левого толка, прокомментировал в теле эфире, что Макрон "явно не Гитлер", но во Франции граждане имеют право на сатиру и карикатуру.

💬 "Да не хочется, чтобы Macron был Hitler, чтобы иметь новый avons le droit à la satire en France"



Manuel Bompard réagit à la fresque représentant Macron en Hitler peinte à Avignon pic.twitter.com/wSIhffU06Y — BFMTV (@BFMTV) April 3, 2023

В Международной лиге противодействия расизму и антисемитизму раскритиковали его за этот комментарий, заявив, что такие попытки "дьяволизации врага" следует осуждать, иначе это радикализует общество.

Наказание за рисунки

Ранее автор нарисовал карикатуру на Макрона, изобразив его марионеткой, которой руководит экономист-иудей Жак Аттали. За это его еще предстоит судебный процесс, поскольку мурал был воспринят как антисемитский. В правоохранительных органах пока не стали комментировать, угрожают ли художнику неприятности за новый протестный рисунок.

Напомним, в начале марта тысячи человек, возмущенных планом президента Франции Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, присоединились к протестам, когда комитет законодателей поддержал это предложение.

Однако министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что страна продолжит реформирование пенсионной системы, несмотря на уличные протесты и запланированный на 20 марта вотум недоверия.