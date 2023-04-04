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У французькому місті з'явився мурал з Макроном-Гітлером

4 квітня 2023 09:23
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Мурал у французькому місті Авіньйоні
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2 квітня у французькому Авіньйоні з'явився мурал, на якому президента Франції Емманюеля Макрона зобразили як диктатора Гітлера. Автором малюнку є один із місцевих митців.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Малюнок Макрона-Гітлера у Франції

Зазначається, що митець-графіст Лекто зобразив на бетонній стіні біля заправки президента Макрона в образі Гітлера. Художник домалював президенту вуса, що мали додати йому схожості з нацистським диктатором, використавши для цього цифри "49.3" — номер конституційної поправки, яку залучили Макрон та його уряд для схвалення непопулярної пенсійної реформи без голосування у парламенті. 

Окрім того, на малюнку присутній напис "Ні, дякую".

 У місцевій префектурі повідомили, що у розмові з власником території домовилися замалювати мурал якнайшвидше. 

Реакція чиновників

Представник "Нескореної Франції", партії лівого спрямування, прокоментував у телеефірі, що Макрон "явно не Гітлер", але у Франції громадяни мають право на сатиру і карикатуру.

У Міжнародній лізі протидії расизму та антисемітизму розкритикували його за цей коментар, заявивши, що такі спроби "дияволізації ворога" треба засуджувати, інакше це радикалізує суспільство.

Покарання за малюнки 

Раніше автор намалював карикатуру на Макрона, зобразивши його маріонеткою, якою керує економіст-юдей Жак Атталі. За це його ще чекає судовий процес, оскільки мурал сприйняли як антисемітський. У правоохоронних органах поки не стали коментувати, чи загрожують митцю неприємності за новий протестний малюнок. 

Нагадаємо, на початку березня тисячі людей, обурених планом президента Франції Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років, приєдналися до протестів, коли комітет законодавців підтримав цю пропозицію.

Однак міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що країна продовжить реформування пенсійної системи попри вуличні протести та запланований на 20 березня вотум недовіри.

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