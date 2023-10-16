Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Газе люди начали употреблять соленую воду из-за дефицита питьевой воды arrow

В Газе люди начали употреблять соленую воду из-за дефицита питьевой воды

16 октября 2023 20:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Газе люди начали употреблять соленую воду из-за дефицита питьевой воды
Местные жители в Секторе Газа. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Секторе Газа из-за дефицита питьевой воды некоторые люди начали копать колодцы у моря. Также местные стали употреблять соленую воду из загрязненного водопровода.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Гуманитарная катастрофа

Некоторые люди начали копать колодцы в прилегающих к морю районах или полагались на соленую водопроводную воду из единственного водоносного горизонта Газы, который загрязнен сточными водами и морской водой.

Двое жителей Хан-Юниса на юге Сектора Газа согласились наполнять пластиковые контейнеры водой для распределения среди семей перемещенных лиц.

Удары ЦАХАЛА по Сектору Газа

По словам местных, ночные авиаудары были самыми сильными за девять дней конфликта. Многие дома были разрушены.

Как заявили власти, по меньшей мере 2750 человек, среди которых более 700 детей, были убиты и еще около 10 тыс. ранены. Тысячи людей считаются пропавшими без вести, вероятно, они находятся под завалами.

Что известно

Израиль ввел полную блокаду, готовя наземный штурм в Секторе Газа. Израильские войска и танки скопились на границе.

ЦАХАЛ пообещал уничтожить боевиков ХАМАС из-за нападений на израильские города девять дней назад. Тогда палестинские боевики убили 1300 мирных жителей, среди которых были дети.

Кроме того, по меньшей мере 291 израильского военного было убито.

Медицинские службы и службы экстренной помощи, а также некоторые графические видеозаписи мобильных телефонов утверждают, что в захваченных городах и кибуцах происходили зверства.

Напомним, что Израиль нанес авиаудар по многоэтажному дому в Рафахе на юге Сектора Газа. В результате пять человек погибли.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что боевики ХАМАС готовы освободить почти 200 удерживаемых заложников, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Вместо этого террористы не признали свое одобрение такого жеста.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

None

Тепло в Киеве и новые графики отключений ДТЭК: как стартует отопительный сезон

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз