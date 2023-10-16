В Газе люди начали употреблять соленую воду из-за дефицита питьевой воды

Местные жители в Секторе Газа. Фото: google.com

В Секторе Газа из-за дефицита питьевой воды некоторые люди начали копать колодцы у моря. Также местные стали употреблять соленую воду из загрязненного водопровода.

Об этом пишет Reuters.

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Некоторые люди начали копать колодцы в прилегающих к морю районах или полагались на соленую водопроводную воду из единственного водоносного горизонта Газы, который загрязнен сточными водами и морской водой.

Двое жителей Хан-Юниса на юге Сектора Газа согласились наполнять пластиковые контейнеры водой для распределения среди семей перемещенных лиц.

Удары ЦАХАЛА по Сектору Газа

По словам местных, ночные авиаудары были самыми сильными за девять дней конфликта. Многие дома были разрушены.

Как заявили власти, по меньшей мере 2750 человек, среди которых более 700 детей, были убиты и еще около 10 тыс. ранены. Тысячи людей считаются пропавшими без вести, вероятно, они находятся под завалами.

Что известно

Израиль ввел полную блокаду, готовя наземный штурм в Секторе Газа. Израильские войска и танки скопились на границе.

ЦАХАЛ пообещал уничтожить боевиков ХАМАС из-за нападений на израильские города девять дней назад. Тогда палестинские боевики убили 1300 мирных жителей, среди которых были дети.

Кроме того, по меньшей мере 291 израильского военного было убито.

Медицинские службы и службы экстренной помощи, а также некоторые графические видеозаписи мобильных телефонов утверждают, что в захваченных городах и кибуцах происходили зверства.

Напомним, что Израиль нанес авиаудар по многоэтажному дому в Рафахе на юге Сектора Газа. В результате пять человек погибли.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что боевики ХАМАС готовы освободить почти 200 удерживаемых заложников, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Вместо этого террористы не признали свое одобрение такого жеста.