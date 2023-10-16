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У Газі люди почали вживати солону воду через дефіцит питної

16 жовтня 2023 20:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Газі люди почали вживати солону воду через дефіцит питної
Місцеві мешканці в Секторі Гази. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Секторі Гази через дефіцит питної води деякі люди почали копати колодязі поблизу моря. Також місцеві почали вживати солону воду із забрудненого водопроводу.

Про це пише Reuters.

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Деякі люди почали копати колодязі в районах, прилеглих до моря, або покладалися на солону водопровідну воду з єдиного водоносного горизонту Гази, який забруднений стічними водами та морською водою.

Двоє мешканців Хан-Юніса на півдні Сектора Гази зголосилися наповнювати пластикові контейнери водою для розподілу серед сімей переміщених осіб.

Удари ЦАХАЛу по Сектору Гази

За словами місцевих, нічні авіаудари були найсильнішими за дев'ять днів конфлікту. Багато будинків було зруйновано.

Як заявила влада, щонайменше 2750 людей, серед яких понад 700 дітей, були вбиті та ще майже 10 тис. поранені. Тисяча людей вважаються зниклими безвісти, ймовірно, вони перебувають під завалами.

Що відомо

Ізраїль запровадив повну блокаду, готуючи наземний штурм у Секторі Гази. Ізраїльські війська і танки скупчилися на кордоні.

ЦАХАЛ пообіцяв знищити бойовиків ХАМАСу через напади на ізраїльські міста дев’ять днів тому. Тоді палестинські бойовики вбили 1300 мирних жителів, серед яких були діти.

Крім того, щонайменше 291 ізраїльських військових були вбиті.

Медичні служби та служби екстреної допомоги, а також деякі графічні відеозаписи мобільних телефонів стверджують, що в захоплених містах і кібуцах відбувалися звірства.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав авіаудару по багатоповерховому будинку в Рафаху на півдні Сектора Гази. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули.

Також ми писали, що Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що бойовики ХАМАС готові звільнити майже 200 заручників, яких утримують, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Натомість терористи не визнали своє схвалення такого жесту.

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