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В Калифорнии в результате опрокидывания двух лодок погибли по меньшей мере восемь человек

13 марта 2023 08:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пляж Блэк-Бич после трагедии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за опрокидывания двух контрабандных лодок у берега пляжа Блэк-Бич в округе Сан-Диего, штат Калифорния, погибли по меньшей мере восемь человек. Что стало причиной опрокидывания лодок, пока неизвестно.

Об этом сообщает BBC NEWS.

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Что известно

Власти отреагировали после того, как кто-то на одной из лодок "панга", типа небольшой рыбацкой лодки с подвесным мотором, позвонил в службу спасения, чтобы сообщить о жертвах в воде, сообщает пожарно-спасательный департамент Сан-Диего.

"Женщина, позвонившая в 911, сообщила, что две лодки опрокинулись у городского пляжа Торри Пайнс на подходе к пляжу Блэкс", — сказал Джеймс Гартленд, начальник спасательной службы пожарно-спасательного департамента Сан-Диего.

Спасатели, таможенный и пограничный патруль США и Береговая охрана США были направлены на пляж, где одна лодка с восемью людьми добралась до берега, в то время как другая лодка "панга" с 15 людьми "перевернулась во время прибоя".

"Мы прибыли в режиме спасения. Мы сделали все возможное, чтобы вытащить людей из воды, попытаться найти выживших", — сказал Гартленд.

Он добавил, что спасатели около часа искали и доставали тела, а затем еще около пяти часов работали в режиме восстановления.

Детали инцидента

Первые спасатели не смогли добраться до пляжа из-за прилива и были вынуждены пробираться вброд "по колено в воде", отметили в пожарной службе.

Обе лодки перевернулись, когда спасатели и федеральные агенты прибыли на место происшествия, сказал Гартленд. По словам Гартленда, все восемь погибших были взрослыми, а их национальность не установлена.

"Когда спасатели вошли в воду, они начали видеть тела утонувших жертв и они начали вытаскивать людей, а также увидели некоторых людей, которых выбросило на берег", — сказал Гартленд в интервью CNN.

Неизвестно, в какой именно лодке плыли жертвы, и что стало причиной опрокидывания лодок. По словам Гартленда, погодные условия были туманными, и когда лодки опрокинулись, было темно и плохо видно. Некоторые пассажиры погибли на берегу, другие — в воде.

Около 15:30 в воскресенье Береговая охрана США заявила, что приостановила поиски выживших "в ожидании дальнейшего развития событий".

Неизвестно, сколько мигрантов могут считаться пропавшими без вести.

Напомним, утром, 12 марта, в Средиземном море перевернулось судно, следовавшее из Ливии в направлении Италии. Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести или погибшими.

Спасательные организации рассказали, что судно в Средиземном море перевернулось в непогоду примерно в 180 км к северо-западу от Бенгази.

Фото: REUTERS

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