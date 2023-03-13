У Каліфорнії внаслідок перекидання двох човнів загинули щонайменше вісім людей

Пляж Блек-Біч після трагедії

Через перекидання двох контрабандних човнів біля берега пляжу Блек-Біч в окрузі Сан-Дієго, штат Каліфорнія, загинуло щонайменше восьмеро людей. Що стало причиною перекидання човнів наразі невідомо.

Про це повідомляє BBC NEWS.

Що відомо

Влада відреагувала після того, як хтось на одному з човнів "панга", типу невеликого рибальського човна з підвісним мотором, зателефонував до служби порятунку, щоб повідомити про жертви у воді, повідомляє пожежно-рятувальний департамент Сан-Дієго.

"Жінка, яка зателефонувала в 911, повідомила, що два човни перекинулися біля міського пляжу Торрі Пайнс на підході до пляжу Блекс", — сказав Джеймс Гартленд, начальник рятувальної служби пожежно-рятувального департаменту Сан-Дієго.

Рятувальники, митний і прикордонний патруль США і Берегова охорона США були направлені на пляж, де один човен з вісьмома людьми дістався до берега, в той час, як інший човен "панга" з 15 людьми "перекинувся під час прибою".

"Ми прибули в режимі порятунку. Ми зробили все можливе, щоб витягти людей з води, спробувати знайти тих, хто вижив", — сказав Гартленд.

Він додав, що рятувальники приблизно годину шукали і діставали тіла, а потім ще близько п’яти годин працювали в режимі відновлення.

Деталі інциденту

Перші рятувальники не змогли дістатися до пляжу через приплив і були змушені пробиратися вбрід "по коліна в воді", зазначили в пожежній службі.

Обидва човни перекинулися, коли рятувальники і федеральні агенти прибули на місце події, сказав Гартленд. За словами Гартленда, всі вісім загиблих були дорослими людьми, а їх національність не встановлена.

"Коли рятувальники увійшли у воду, вони почали бачити тіла жертв, які потонули, і вони почали витягувати людей, а також побачили деяких людей, яких викинуло на берег", — сказав Гартленд в інтерв’ю CNN.

Невідомо, в якому саме човні пливли жертви, і що стало причиною перекидання човнів. За словами Гартленда, погодні умови були туманними, і коли човни перекинулися, було темно і погано видно. Деякі пасажири загинули на березі, інші — у воді.

Близько 15:30 в неділю Берегова охорона США заявила, що призупинила пошуки тих, хто вижив, "в очікуванні подальшого розвитку подій".

Невідомо, скільки мігрантів можуть вважатися зниклими безвісти.

Нагадаємо, зранку, 12 березня, у Середземному морі перекинулося судно, яке прямувало з Лівії в напрямку Італії. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти або загиблими.

Рятувальні організації розповіли, що судно у Середземному морі перекинулося в негоду приблизно за 180 км на північний захід від Бенгазі.

Фото: REUTERS