В Казахстане хотят постепенно отказаться от русского языка: с чего начнут

Граждане Казахстана. Фото: google.com

В Казахстане объявили о законопроекте, который направлен на содействие использованию родного языка вместо русского в своих СМИ. Страна уже начала его разрабатывать.

Об этом сообщает The Guardian.

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Отказ от русского языка

В Казахстане широко распространен русский язык, поэтому власти решили отказываться от него на фоне слухов о влиянии Москвы.

"Законопроект о СМИ предусматривает увеличение доли государственного языка на телевидении и радио с 50% до 70%", — заявила министр культуры Аида Балаева.

Сейчас его обсуждают законодатели. Издание пишет, что скорее всего законопроект будет одобрен парламентом, который считается лояльным к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

"Этот переход будет происходить со скоростью 5% в год, начиная с 2025 года", — сказала Балаева, имея в виду планы правительства по продвижению казахского языка после распада Советского Союза.

The Guardian пишет, что Казахстан, где этнические россияне составляют около 15% населения, имеет длинную границу с РФ и сохраняет тесные политические, экономические и военные связи с Москвой. Страна стремится к укреплению связей с западными странами и Китаем после начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, в Казахстане будут поддерживать все западные санкции против РФ. Также страна выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной.

Также мы писали, что в Казахстане появился реестр "иностранных агентов". Руководство страны говорит, что такой шаг поможет "повысить доверие граждан".

Добавим, российский генконсул в Казахстане Евгений Бобров ушел в отставку после того, как узнал о спаде изучения русского языка в государстве.