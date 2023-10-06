Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Казахстане хотят постепенно отказаться от русского языка: с чего начнут arrow

В Казахстане хотят постепенно отказаться от русского языка: с чего начнут

6 октября 2023 22:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Казахстане хотят постепенно отказаться от русского языка: с чего начнут
Граждане Казахстана. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Казахстане объявили о законопроекте, который направлен на содействие использованию родного языка вместо русского в своих СМИ. Страна уже начала его разрабатывать.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Отказ от русского языка

В Казахстане широко распространен русский язык, поэтому власти решили отказываться от него на фоне слухов о влиянии Москвы.

"Законопроект о СМИ предусматривает увеличение доли государственного языка на телевидении и радио с 50% до 70%", — заявила министр культуры Аида Балаева.

Сейчас его обсуждают законодатели. Издание пишет, что скорее всего законопроект будет одобрен парламентом, который считается лояльным к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

"Этот переход будет происходить со скоростью 5% в год, начиная с 2025 года", — сказала Балаева, имея в виду планы правительства по продвижению казахского языка после распада Советского Союза.

The Guardian пишет, что Казахстан, где этнические россияне составляют около 15% населения, имеет длинную границу с РФ и сохраняет тесные политические, экономические и военные связи с Москвой. Страна стремится к укреплению связей с западными странами и Китаем после начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, в Казахстане будут поддерживать все западные санкции против РФ. Также страна выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной.

Также мы писали, что в Казахстане появился реестр "иностранных агентов". Руководство страны говорит, что такой шаг поможет "повысить доверие граждан".

Добавим, российский генконсул в Казахстане Евгений Бобров ушел в отставку после того, как узнал о спаде изучения русского языка в государстве.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз