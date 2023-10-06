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У Казахстані хочуть поступово відмовитись від російської мови: з чого почнуть

6 жовтня 2023 22:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Казахстані хочуть поступово відмовитись від російської мови: з чого почнуть
Громадяни Казахстану. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Казахстані оголосили про законопроєкт, який спрямований на сприяння використанню рідної мови замість російської у своїх ЗМІ. Країна вже почала його розробляти.

Про це повідомляє The Guardian.

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Відмова від російської мови

У Казахстані широко поширена російська мова, тому влада вирішила відмовлятися від неї на тлі чуток про вплив Москви. 

"Законопроєкт про ЗМІ передбачає збільшення частки державної мови на телебаченні і радіо з 50% до 70%", — заявила міністр культури Аїда Балаєва.

Наразі його обговорюють законодавці. Видання пише, що швидше за все законопроєкт буде схвалений парламентом, який вважається лояльним до президента Касим-Жомарта Токаєва.

"Цей перехід відбуватиметься зі швидкістю 5% на рік, починаючи з 2025 року", — сказала Балаєва, маючи на увазі плани уряду щодо просування казахської мови після розпаду Радянського Союзу.

The Guardian пише, що Казахстан, де етнічні росіяни становлять близько 15% населення, має довгий кордон з РФ і зберігає тісні політичні, економічні та військові зв'язки з Москвою. Країна прагне зміцнити зв'язки із західними країнами та Китаєм після початку повномасштабної війни в Україні. 

Нагадаємо, у Казахстані будуть підтримувати всі західні санкції проти РФ. Також країна виступає за негайне припинення воєнних дій між Росією та Україною.

Також ми писали, що у Казахстані з'явився реєстр "іноземних агентів". Керівництво країни каже, що такий крок допоможе "підвищити довіру громадян".

Додамо, російський генконсул в Казахстані Євген Бобров пішов у відставку після того, як дізнався про спад вивчення російської мови в державі. 

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