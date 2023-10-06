У Казахстані хочуть поступово відмовитись від російської мови: з чого почнуть
У Казахстані оголосили про законопроєкт, який спрямований на сприяння використанню рідної мови замість російської у своїх ЗМІ. Країна вже почала його розробляти.
Про це повідомляє The Guardian.
Відмова від російської мови
У Казахстані широко поширена російська мова, тому влада вирішила відмовлятися від неї на тлі чуток про вплив Москви.
"Законопроєкт про ЗМІ передбачає збільшення частки державної мови на телебаченні і радіо з 50% до 70%", — заявила міністр культури Аїда Балаєва.
Наразі його обговорюють законодавці. Видання пише, що швидше за все законопроєкт буде схвалений парламентом, який вважається лояльним до президента Касим-Жомарта Токаєва.
"Цей перехід відбуватиметься зі швидкістю 5% на рік, починаючи з 2025 року", — сказала Балаєва, маючи на увазі плани уряду щодо просування казахської мови після розпаду Радянського Союзу.
The Guardian пише, що Казахстан, де етнічні росіяни становлять близько 15% населення, має довгий кордон з РФ і зберігає тісні політичні, економічні та військові зв'язки з Москвою. Країна прагне зміцнити зв'язки із західними країнами та Китаєм після початку повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, у Казахстані будуть підтримувати всі західні санкції проти РФ. Також країна виступає за негайне припинення воєнних дій між Росією та Україною.
Також ми писали, що у Казахстані з'явився реєстр "іноземних агентів". Керівництво країни каже, що такий крок допоможе "підвищити довіру громадян".
Додамо, російський генконсул в Казахстані Євген Бобров пішов у відставку після того, як дізнався про спад вивчення російської мови в державі.