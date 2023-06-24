В Кремле заявили, что прекратят уголовное дело в отношении Пригожина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Также там сказали, куда выедет главарь ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Что будет с Пригожиным

"Уголовное дело по Пригожину будет прекращено, он поедет в Белоруссию", — говорится в сообщении.

Однако чем именно там будет заниматься Евгений Пригожин, не уточнили.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, Александр Лукашенко заявляет, что сумел остановить ЧВК "Вагнер". Он якобы договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.

Добавим, что после этого Пригожин заявил, что возвращает своих наемников обратно в лагеря.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как наемники ЧВК "Вагнер" в центре Ростова собирают свою технику и готовятся выезжать из города.