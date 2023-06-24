У Кремлі заявили, що припинять кримінальну справу щодо Пригожина

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу щодо Євгена Пригожина припинять. Також там сказали, куди виїде ватажок ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Що буде з Пригожиним

"Кримінальну справу щодо Пригожина буде припинено, він поїде до Білорусії", — йдеться у повідомленні.

Проте, чим саме там займатиметься Євген Пригожин, не уточнили.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.

Додамо, що після цього Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад до таборів.

Також у мережі з'явилося відео, на якому видно, як найманці ПВК "Вагнер" у центрі російського Ростова збирають свою техніку та готуються виїжджати з міста.