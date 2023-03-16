В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове
В Сети появилось видео момента взрыва в здании управления пограничной службы ФСБ в Ростове. Оно было снято на камеру с домофона.
Видео взрыва распространилось в Telegram каналах.
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Российские СМИ пишут, что взрыв произошел в 12:15. После него начался пожар.
Власти объявили об эвакуации жителей соседнего с горящим зданием дома. Ранее сообщалось, что угрозы для них нет.
В результате пожара погиб один человек и еще двое — получили ранения.
Напомним, сегодня, 16 марта, в россии произошел очередной масштабный пожар. В городе Ростов-на-Дону горит здание управления пограничной службы ФСБ.
Также мы писали, что 13 марта в московской области вспыхнул пожар. В Одинцово горел склад.
Добавим, недавно в москве возник пожар в девятиэтажном доме по улице Академика Королева, 13. По данным СМИ, в этом помещении расположен офис российского пропагандистского телеканала "Спас".