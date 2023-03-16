У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові
У Мережі з'явилося відео моменту вибуху в будівлі управління прикордонної служби ФСБ у Ростові. Воно було зняте на камеру з домофона.
Відео вибуху поширилось у Telegram-каналах.
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Російські ЗМІ пишуть, що вибух відбувся о 12:15. Після нього почалася пожежа.
Влада оголосила про евакуацію жителів сусіднього з палаючою будівлею будинку. Раніше повідомлялося, що загрози їм немає.
Внаслідок пожежі загинула одна людина та ще двоє — отримали поранення.
Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, у росії сталася чергова масштабна пожежа. У місті Ростов-на-Дону палає будівля управління прикордонної служби ФСБ.
Також ми писали, що 13 березня у московській області спалахнула пожежа. В Одінцово горів склад.
Додамо, нещодавно у москві виникла пожежа у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Академіка Корольова, 13. За даними ЗМІ, у цьому приміщенні розташований офіс російського пропагандистського телеканалу "Спас".