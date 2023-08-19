В Молдове надеются, что победа Украины позволит урегулировать конфликт в Приднестровье
В Молдове рассчитывают, что после победы Украины в войне против России могут появиться геополитические условия мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает RadioMoldova.
Урегулирование конфликта в Приднестровье
"Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью", — подчеркнула Санду.
По ее словам, Молдова заинтересована в урегулировании приднестровского конфликта. Она подчеркнула, что решения, которые можно увидеть, только мирные.
"Возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", — отметила президент Молдовы.
Санду говорит, что приднестровская проблема будет решаться постепенно, ведь все достаточно сложно. По ее словам, процесс реинтеграции должен происходить так, чтобы это не привело к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов.
Напомним, посольство России в Молдове объявило о прекращении записи на консульские вопросы. Правда, временно. По словам российских официальных лиц, это связано с распоряжением властей страны о сокращении персонала.