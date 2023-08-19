В Молдове надеются, что победа Украины позволит урегулировать конфликт в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: newsmaker

В Молдове рассчитывают, что после победы Украины в войне против России могут появиться геополитические условия мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает RadioMoldova.

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Урегулирование конфликта в Приднестровье

"Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью", — подчеркнула Санду.

По ее словам, Молдова заинтересована в урегулировании приднестровского конфликта. Она подчеркнула, что решения, которые можно увидеть, только мирные.

"Возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", — отметила президент Молдовы.

Санду говорит, что приднестровская проблема будет решаться постепенно, ведь все достаточно сложно. По ее словам, процесс реинтеграции должен происходить так, чтобы это не привело к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов.

Напомним, посольство России в Молдове объявило о прекращении записи на консульские вопросы. Правда, временно. По словам российских официальных лиц, это связано с распоряжением властей страны о сокращении персонала.