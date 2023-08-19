У Молдові сподіваються, що перемога України дозволить врегулювати конфлікт у Придністров'ї

Президент Молдови Майя Санду. Фото: newsmaker

У Молдові розраховують, що після перемоги України у війні проти Росії можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання конфлікту в Придністров'ї.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, передає RadioMoldova.

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Врегулювання конфлікту в Придністров'ї

"Ми живемо у мирі завдяки українській армії. І ми теж за цей час зробили все, щоб не допустити втягування нашої країни у війну, щоб зберегти порядок і мир у нашому суспільстві, щоб боротися з брехнею", — наголосила Санду.

За її словами, Молдова зацікавлена у врегулюванні придністровського конфлікту. Вона наголосила, що рішення, які можна побачити, лише мирні.

"Можливо, коли Україна переможе у цій війні та поверне свої території, з'явиться геополітична можливість, яка дозволить нам врегулювати конфлікт мирним шляхом", — зазначила президент Молдови.

Санду каже, що придністровська проблема вирішуватиметься поступово, адже все досить складно. За її словами, процес реінтеграції повинен відбуватися так, щоб це не призвело до подальшого послаблення молдовської держави і демократичних процесів.

Нагадаємо, посольство Росії в Молдові оголосило про припинення запису на консульські питання. Щоправда, тимчасово. За словами російських офіційних осіб, це пов’язано з розпорядженням влади країни про скорочення персоналу.