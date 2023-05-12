В Москве горел завод, где производят двигатели для боевых самолетов

Машиностроительный завод в Москве. Фото: росСМИ

В Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Пожар на стратегическом предприятии

В российской столице утром 12 мая произошел пожар на территории машиностроительного завода имени Чернышева.

Это предприятие известно тем, что на нем выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ, которые используются российской оккупационной армией в Украине.

Детали инцидента

Пожар, по неофициальной информации, начался около четырех утра.

Загорелся один из кабинетов на втором этаже здания завода.

В результате пожара пострадали три человека.

Напомним, что 23 марта в России произошел пожар в Ярославле на моторном заводе.

Это предприятие является одним из самых крупных производителей двигателей для техники российской армии.

В том же месяце горел цех крупнейшего в России свинцового завода "Фрегат" в городе Воскресенск в Подмосковье.

А в апреле уже в российской столице Москве загорелось одно из строений министерства обороны Российской Федерации.