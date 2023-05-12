В Москве горел завод, где производят двигатели для боевых самолетов
В Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожар на стратегическом предприятии
В российской столице утром 12 мая произошел пожар на территории машиностроительного завода имени Чернышева.
Это предприятие известно тем, что на нем выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ, которые используются российской оккупационной армией в Украине.
Детали инцидента
Пожар, по неофициальной информации, начался около четырех утра.
Загорелся один из кабинетов на втором этаже здания завода.
В результате пожара пострадали три человека.
Напомним, что 23 марта в России произошел пожар в Ярославле на моторном заводе.
Это предприятие является одним из самых крупных производителей двигателей для техники российской армии.
В том же месяце горел цех крупнейшего в России свинцового завода "Фрегат" в городе Воскресенск в Подмосковье.
А в апреле уже в российской столице Москве загорелось одно из строений министерства обороны Российской Федерации.