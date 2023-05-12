У Москві горів завод, де виробляють двигуни для бойових літаків

Машинобудівний завод у Москві. Фото: росЗМІ

У Москві сталася пожежа на машинобудівному заводі імені Чернишова. Саме на цьому підприємстві випускають авіаційні двигуни, зокрема, для бойових літаків МіГ.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

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У російській столиці зранку 12 травня сталася пожежа на території машинобудівного заводу імені В.В.Чернишова.

Це підприємство відоме тим, що на ньому випускають авіаційні двигуни, зокрема, для бойових літаків МіГ, які використовуються російською окупаційною армією в Україні.

Деталі інциденту

Пожежа, за неофіційною інформацією, розпочалася близько четвертої ранку.

Загорівся один із кабінетів на другому поверсі будівлі заводу.

Внаслідок пожежі постраждало три людини.

Нагадаємо, що 23 березня в Росії сталася пожежа у Ярославлі на моторному заводі.

Це підприємство є одним із найбільших виробників двигунів для техніки російської армії.

Того ж місяця горів цех найбільшого у Росії свинцевого заводу "Фрегат" у місті Воскресенськ у Підмосков'ї.

А у квітні уже в російській столиці Москві загорілася одна із будівель міністерства оборони Російської Федерації.