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У центрі Москви палає одна з будівель Міноборони рф

5 квітня 2023 20:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пожежа у москві
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У центрі Москви палає одна з будівель Міністерства оборони рф. Пожежі присвоєно другий номер складності з п'яти. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі

"На вулиці Знам'янка, 19 в одному з будинків на території Міноборони почалася пожежа. Інтенсивне горіння спостерігається з вікна на третьому поверсі", — йдеться у повідомленні.

Пожар в Москве

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Нагадаємо, у російському Підмосков’ї сталася чергова масштабна пожежа. Горів цех найбільшого у росії свинцевого заводу "Фрегат" у місті Воскресенськ у Підмосков'ї. 

Також ми писали, що у п'ятницю, 24 березня, в Арамілі спалахнула будівля науково-виробничого комплексу. 

23 березня у росії виникла пожежа на великому підприємстві. Цього разу у Ярославлі горів моторний завод, який виробляє двигуни для ворожої армії.

Також 18 березня в росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.

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