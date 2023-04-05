У центрі Москви палає одна з будівель Міноборони рф

Пожежа у москві

У центрі Москви палає одна з будівель Міністерства оборони рф. Пожежі присвоєно другий номер складності з п'яти.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"На вулиці Знам'янка, 19 в одному з будинків на території Міноборони почалася пожежа. Інтенсивне горіння спостерігається з вікна на третьому поверсі", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у російському Підмосков’ї сталася чергова масштабна пожежа. Горів цех найбільшого у росії свинцевого заводу "Фрегат" у місті Воскресенськ у Підмосков'ї.

Також ми писали, що у п'ятницю, 24 березня, в Арамілі спалахнула будівля науково-виробничого комплексу.

23 березня у росії виникла пожежа на великому підприємстві. Цього разу у Ярославлі горів моторний завод, який виробляє двигуни для ворожої армії.

Також 18 березня в росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.