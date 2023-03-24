Ні дня без пожеж: у російському Арамілі спалахнув науково-виробничий комплекс

Пожежа в росії

У росії немає дня, аби нічого не горіло. Так, у п'ятницю, 24 березня, в Арамілі спалахнула будівля науково-виробничого комплексу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежа в росії

Відомо, що будівля науково-виробничого комплексу горить у Свердловському Арамілі на площі 3 тис. "квадратів". На місце вже приїхали рятувальники.

Зазначається, що з будівлі евакуювалися 110 людей. На місці події працюють 49 осіб та 16 одиниць пожежної техніки. Величезний стовп чорного диму видно за кілометри.

Що відомо про завод, який у ці хвилини палає в Арамілі

На офіційному сайті компанії сказано, що ВМП — це науково-виробничий холдинг, який поєднує виробництво, розробку та реалізацію лакофарбових товарів. Їх розробки використовують для підвищення довговічності конструкцій та обладнання у різних галузях промисловості.

Що виробляють на заводах ВМП:

антикорозійні матеріали для металу та бетону,

вогнезахисні склади,

полімерні покриття підлоги,

металеві порошки.

Нагадаємо, 23 березня у росії спалахнула чергова пожежа на великому підприємстві. Цього разу у Ярославлі горів моторний завод, який виробляє двигуни для ворожої армії.

Також 18 березня в росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.

За неофіційною інформацією, під час пожежі постраждала щонайменше одна людина.

Окрім того, декількома днями раніше у Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ. Відомо, про трьох загиблих внаслідок пожежі.