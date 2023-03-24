Ні дня без пожеж: у російському Арамілі спалахнув науково-виробничий комплекс
У росії немає дня, аби нічого не горіло. Так, у п'ятницю, 24 березня, в Арамілі спалахнула будівля науково-виробничого комплексу.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
-
Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря
-
Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу
-
Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду
-
ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ
-
Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується
-
Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї
-
Китай просить Європу підтримати мирний план щодо України
-
Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина
-
Українці активно повертають борги за мікрокредитами і не припиняють їх брати, — Оpendatabot
-
Франківська поліція купила авто майже за 2 мільйона гривень з румунського гранту
Пожежа в росії
Відомо, що будівля науково-виробничого комплексу горить у Свердловському Арамілі на площі 3 тис. "квадратів". На місце вже приїхали рятувальники.
Зазначається, що з будівлі евакуювалися 110 людей. На місці події працюють 49 осіб та 16 одиниць пожежної техніки. Величезний стовп чорного диму видно за кілометри.
Що відомо про завод, який у ці хвилини палає в Арамілі
На офіційному сайті компанії сказано, що ВМП — це науково-виробничий холдинг, який поєднує виробництво, розробку та реалізацію лакофарбових товарів. Їх розробки використовують для підвищення довговічності конструкцій та обладнання у різних галузях промисловості.
Що виробляють на заводах ВМП:
- антикорозійні матеріали для металу та бетону,
- вогнезахисні склади,
- полімерні покриття підлоги,
- металеві порошки.
Нагадаємо, 23 березня у росії спалахнула чергова пожежа на великому підприємстві. Цього разу у Ярославлі горів моторний завод, який виробляє двигуни для ворожої армії.
Також 18 березня в росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.
За неофіційною інформацією, під час пожежі постраждала щонайменше одна людина.
Окрім того, декількома днями раніше у Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ. Відомо, про трьох загиблих внаслідок пожежі.