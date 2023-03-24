Нет дня без пожаров: в российском Арамиле вспыхнул научно-производственный комплекс

Пожар в россии

В россии нет дня, чтобы ничего не горело. Так, в пятницу, 24 марта, в Арамиле загорелось здание научно-производственного комплекса.

Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар в россии

Известно, что здание научно-производственного комплекса горит в Свердловском Арамиле на площади в 3 тыс. "квадратов".

Отмечается, что из здания эвакуировались 110 человек. На месте происшествия работает 49 человек и 16 единиц пожарной техники. Огромный столб черного дыма виден в километрах.

Что известно о заводе, который в эти минуты полыхает в Арамиле

На официальном сайте компании сказано, что ВМП — это научно-производственный холдинг, который совмещает производство, разработку и реализацию лакокрасочных товаров. Их разработки используют для повышения долговечности конструкций и оборудования в разных отраслях промышленности.

Что производят на заводах ВМП:

антикоррозионные материалы для металла и бетона,

огнезащитные составы,

полимерные покрытия пола,

металлические порошки.

Напомним, 23 марта в россии вспыхнул очередной пожар на крупном предприятии. На этот раз в Ярославле горит моторный завод, производящий двигатели для вражеской армии.

Также 18 марта в россии снова произошел пожар на промышленном предприятии в московской области. На территории города Долгопрудного загорелась цистерна с маслом на химическом заводе.

По неофициальной информации, во время пожара пострадал по меньшей мере один человек.

Кроме того, несколькими днями ранее в ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ. Известно, о трех погибших в результате пожара.