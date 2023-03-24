Нет дня без пожаров: в российском Арамиле вспыхнул научно-производственный комплекс
В россии нет дня, чтобы ничего не горело. Так, в пятницу, 24 марта, в Арамиле загорелось здание научно-производственного комплекса.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Пожар в россии
Известно, что здание научно-производственного комплекса горит в Свердловском Арамиле на площади в 3 тыс. "квадратов".
Отмечается, что из здания эвакуировались 110 человек. На месте происшествия работает 49 человек и 16 единиц пожарной техники. Огромный столб черного дыма виден в километрах.
Что известно о заводе, который в эти минуты полыхает в Арамиле
На официальном сайте компании сказано, что ВМП — это научно-производственный холдинг, который совмещает производство, разработку и реализацию лакокрасочных товаров. Их разработки используют для повышения долговечности конструкций и оборудования в разных отраслях промышленности.
Что производят на заводах ВМП:
- антикоррозионные материалы для металла и бетона,
- огнезащитные составы,
- полимерные покрытия пола,
- металлические порошки.
Напомним, 23 марта в россии вспыхнул очередной пожар на крупном предприятии. На этот раз в Ярославле горит моторный завод, производящий двигатели для вражеской армии.
Также 18 марта в россии снова произошел пожар на промышленном предприятии в московской области. На территории города Долгопрудного загорелась цистерна с маслом на химическом заводе.
По неофициальной информации, во время пожара пострадал по меньшей мере один человек.
Кроме того, несколькими днями ранее в ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ. Известно, о трех погибших в результате пожара.