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Нет дня без пожаров: в российском Арамиле вспыхнул научно-производственный комплекс

24 марта 2023 09:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пожар в россии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В россии нет дня, чтобы ничего не горело. Так, в пятницу, 24 марта, в Арамиле загорелось здание научно-производственного комплекса.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар в россии

Известно, что здание научно-производственного комплекса горит в Свердловском Арамиле на площади в 3 тыс. "квадратов". 

Отмечается, что из здания эвакуировались 110 человек. На месте происшествия работает 49 человек и 16 единиц пожарной техники. Огромный столб черного дыма виден в километрах.

Что известно о заводе, который в эти минуты полыхает в Арамиле 

На официальном сайте компании сказано, что ВМП — это научно-производственный холдинг, который совмещает производство, разработку и реализацию лакокрасочных товаров. Их разработки используют для повышения долговечности конструкций и оборудования в разных отраслях промышленности.

Что производят на заводах ВМП:

  • антикоррозионные материалы для металла и бетона,
  • огнезащитные составы,
  • полимерные покрытия пола,
  • металлические порошки.

Напомним, 23 марта в россии вспыхнул очередной пожар на крупном предприятии. На этот раз в Ярославле горит моторный завод, производящий двигатели для вражеской армии.

Также 18 марта в россии снова произошел пожар на промышленном предприятии в московской области. На территории города Долгопрудного загорелась цистерна с маслом на химическом заводе.

По неофициальной информации, во время пожара пострадал по меньшей мере один человек.

Кроме того, несколькими днями ранее в ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ. Известно, о трех погибших в результате пожара.

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