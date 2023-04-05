В центре москвы горит одно из зданий Минобороны рф

Пожар в Москве

В центре Москвы горит одно из зданий Министерства обороны рф. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

Об этом сообщают росСМИ.

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"На улице Знаменка, 19 в одном из домов на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже", — говорится в сообщении.

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Напомним, в российском Подмосковье произошел очередной масштабный пожар. Горел цех крупнейшего в рф свинцового завода "Фрегат" в городе Воскресенск в Подмосковье.

Также мы писали, что в пятницу, 24 марта, в Арамиле загорелось здание научно-производственного комплекса.

23 марта в россии возник пожар на крупном предприятии. На этот раз в Ярославле горел моторный завод, производящий двигатели для вражеской армии.

Также 18 марта в россии снова произошел пожар на промышленном предприятии в Московской области. На территории города Долгопрудного загорелась цистерна с маслом на химическом заводе.