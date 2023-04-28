В Москве задержали женщину, которая готовила антивоенные торты

Торт, который приготовила задержанная женщина. Фото: t.me/sotaproject

В Москве задержали женщину за "дискредитацию российской армии". Она готовила антивоенные торты.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Читайте также:

Задержание женщины из-за антивоенных тортов

Вчера, 27 апреля, полиция задержала Анастасию Чернышеву, которая выступает против войны. Женщина также выпекает бенто-торты на заказ. Ранее у кондитера были посты с антивоенными тортами.

Сначала женщину привезли в ОВД "Измайловский". Ее отпустили с протоколом о "дискредитации армии".

Торт, который приготовила задержанная женщина. Фото: t.me/sotaproject

Торт, который приготовила задержанная женщина. Фото: t.me/sotaproject

Торт, который приготовила задержанная женщина. Фото: t.me/sotaproject

Напомним, в российском Екатеринбурге был арестован американский журналист Эван Гершкович. Репортер The Wall Street Journal был обвинен в шпионаже.

Также мы писали, что в конце сентября прошлого года, вскоре после объявления в РФ "долевой мобилизации", на Триумфальной площади в Москве прошли "антимобилизационные" "Маяковские чтения". Нескольких участников поэтического вечера задержали, троих из них обвинили в экстремизме.

Добавим, россиянина из Рязанской области обвинили в повторной дискредитации армии РФ. Он пошутил о бегстве оккупантов из Херсона.