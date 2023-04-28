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В Москве задержали женщину, которая готовила антивоенные торты

28 апреля 2023 17:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Москве задержали женщину, которая готовила антивоенные торты
Торт, который приготовила задержанная женщина. Фото: t.me/sotaproject
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Москве задержали женщину за "дискредитацию российской армии". Она готовила антивоенные торты.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

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Задержание женщины из-за антивоенных тортов

Вчера, 27 апреля, полиция задержала Анастасию Чернышеву, которая выступает против войны. Женщина также выпекает бенто-торты на заказ. Ранее у кондитера были посты с антивоенными тортами.

Сначала женщину привезли в ОВД "Измайловский". Ее отпустили с протоколом о "дискредитации армии".

Торты женщины из Москвы.
Торт, который приготовила задержанная женщина. Фото: t.me/sotaproject
Торты женщины из Москвы.
Торт, который приготовила задержанная женщина. Фото: t.me/sotaproject
Торты женщины из Москвы.
Торт, который приготовила задержанная женщина. Фото: t.me/sotaproject

Напомним, в российском Екатеринбурге был арестован американский журналист Эван Гершкович. Репортер The Wall Street Journal был обвинен в шпионаже.

Также мы писали, что в конце сентября прошлого года, вскоре после объявления в РФ "долевой мобилизации", на Триумфальной площади в Москве прошли "антимобилизационные" "Маяковские чтения". Нескольких участников поэтического вечера задержали, троих из них обвинили в экстремизме.

Добавим, россиянина из Рязанской области обвинили в повторной дискредитации армии РФ. Он пошутил о бегстве оккупантов из Херсона.

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