У Москві затримали жінку, яка готувала антивоєнні торти
У Москві затримали жінку за "дискредитацію російської армії". Вона готувала антивоєнні торти.
Про це повідомляє "ОВД-Инфо".
Затримання жінки через антивоєнні торти
Вчора, 27 квітня, поліція затримала Анастасію Чернишову, яка виступає проти війни. Жінка також випікає бенто-торти на замовлення. Раніше у кондитерки були пости з антивоєнними тортами.
Спочатку жінку привезли до ОВС "Ізмайлівський". Її відпустили з протоколом про "дискредитацію армії".
Нагадаємо, у російському Єкатеринбурзі був заарештований американський журналіст Еван Гершкович. Репортера The Wall Street Journal звинуватили у шпигунстві.
Також ми писали, що наприкінці вересня минулого року, незабаром після оголошення в РФ "часткової мобілізації", на Тріумфальній площі у Москві пройшли "антимобілізаційні" "Маяковські читання". Кількох учасників поетичного вечора затримали, трьох з них — звинуватили в екстремізмі.
Додамо, росіянина із Рязанської області звинуватили в повторній дискредитації армії РФ. Він пожартував про втечу окупантів із Херсона.