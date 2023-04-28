У Москві затримали жінку, яка готувала антивоєнні торти

Торт, який приготувала затримана жінка. Фото: t.me/sotaproject

У Москві затримали жінку за "дискредитацію російської армії". Вона готувала антивоєнні торти.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо".

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Затримання жінки через антивоєнні торти

Вчора, 27 квітня, поліція затримала Анастасію Чернишову, яка виступає проти війни. Жінка також випікає бенто-торти на замовлення. Раніше у кондитерки були пости з антивоєнними тортами.

Спочатку жінку привезли до ОВС "Ізмайлівський". Її відпустили з протоколом про "дискредитацію армії".

Торт, який приготувала затримана жінка. Фото: t.me/sotaproject

Торт, який приготувала затримана жінка. Фото: t.me/sotaproject

Торт, який приготувала затримана жінка. Фото: t.me/sotaproject

Нагадаємо, у російському Єкатеринбурзі був заарештований американський журналіст Еван Гершкович. Репортера The Wall Street Journal звинуватили у шпигунстві.

Також ми писали, що наприкінці вересня минулого року, незабаром після оголошення в РФ "часткової мобілізації", на Тріумфальній площі у Москві пройшли "антимобілізаційні" "Маяковські читання". Кількох учасників поетичного вечора затримали, трьох з них — звинуватили в екстремізмі.

Додамо, росіянина із Рязанської області звинуватили в повторній дискредитації армії РФ. Він пожартував про втечу окупантів із Херсона.