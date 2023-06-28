В НАТО заявили о готовности противостоять "Москве или Минску"

Президент Польши Анджей Дуда, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: Reuters

Во вторник, 27 июня, в ходе конференции в Гааге страны-члены НАТО заявили о готовности противостоять "Москве или Минску". Поводом для этого стал приезд главаря группировки "Вагнер" в Беларусь.

Об этом сообщает The Guardian.

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НАТО будет противостоять "Москве или Минску"

По словам Столтенберга, Альянс будет защищать свои границы и в случае необходимости увеличит "военное присутствие на своем восточном фаланге".

"Совершенно очевидно то, что мы направили Москве и Минску четкое сообщение о том, что НАТО здесь, чтобы защитить каждого союзника и каждый дюйм территории НАТО", — сказал он.

И добавил, что на Вильнюсском саммите, который состоится 11-12 июля, ключевым вопросом будет усиление обороны для того, чтобы защитить всех своих союзников. Особенно это касается тех, кто граничит с Беларусью.

"Мы уже увеличили наше военное присутствие в восточной части Альянса, и на предстоящем саммите мы примем дальнейшие решения по дальнейшему укреплению нашей коллективной обороны с помощью большего количества сил высокой готовности и больших возможностей", — говорит Столтенберг.

В то же время, президент Польши Анджей Дуда добавил, что присутствие Пригожина в Беларуси создает определенную тревожность. В случае чего это требует "жестокого ответа".

"Это действительно серьезно и очень тревожно, и мы должны принять очень сильные решения. Это требует очень жесткого ответа НАТО", — сказал он.

Напомним, что приезд Евгения Пригожина и его наемников в Беларусь вызвал беспокойство среди соседних стран Балтии. Они призвали к усилению безопасности НАТО.

Добавим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему удалось уговорить российского диктатора Владимира Путина "не уничтожать Пригожина". Он подчеркнул, что плохой мир лучше любой войны.