У НАТО заявили про готовність протистояти "Москві чи Мінську"

Президент Польщі Анджей Дуда, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: Reuters

У вівторок, 27 червня, під час конференції у Гаазі країни-члени НАТО заявили про готовність протистояти "Москві чи Мінську". Приводом до цього став приїзд ватажка угруповання "Вагнер" до Білорусі.

Про це повідомляє The Guardian.

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За словами Столтенберга, Альянс буде захищати свої кордони та у разі потреби збільшить "військову присутність на своєму східному фаланзі".

"Абсолютно очевидним є те, що ми надіслали Москві та Мінську чітке повідомлення про те, що НАТО тут, щоб захистити кожного союзника та кожен дюйм території НАТО", — сказав він.

І додав, що на Вільнюському саміті, який відбудеться 11-12 липня, ключовим питанням стоятиме посилення оборони для того, щоб захистити всіх своїх союзників. Особливо це стосується тих, які межують з Білоруссю.

"Ми вже збільшили нашу військову присутність у східній частині Альянсу, і на майбутньому саміті ми ухвалимо подальші рішення щодо подальшого зміцнення нашої колективної оборони за допомогою більшої кількості сил високої готовності та більших можливостей", — каже Столтенберг.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда додав, що присутність Пригожина у Білорусі створює певну тривожність. У разі чого — це вимагає "жорстокої відповіді".

"Це справді серйозно і дуже тривожно, і ми повинні прийняти дуже сильні рішення. Це вимагає дуже, дуже жорсткої відповіді НАТО", — сказав він.

Нагадаємо, що приїзд Євгена Пригожина та його найманців до Білорусі викликав занепокоєння серед сусідніх країн Балтії. Вони закликали посилити безпеку НАТО.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому вдалось вмовити російського диктатора Володимира Путіна "не знищувати Пригожина". Він наголосив, що поганий мир кращий за будь-яку війну.