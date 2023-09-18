В Нидерландах работник Минобороны организовал сделку по продаже авиазапчастей в РФ

Завод по производству вертолетов. Иллюстративное фото: росСМИ

В ЕС разоблачают новые случаи сотрудничества с РФ в обход санкций. Так, работника Минобороны Нидерландов и его сообщника подозревают в сбыте авиазапчастей в Россию через третьи страны.

Об этом пишет nltimes.

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Европейский Союз принял меры по прекращению поставок запчастей в РФ через третьи страны — речь идет об 11-м пакете санкций, введенном в июне этого года. Однако борьба с нелегальной торговлей продолжается. Только в Нидердандах Генпрокуратура открыла 45 подобных уголовных дел. Недавно разоблачили работника Минобороны Нидерландов, который "работал в оборонке с 90-х годов".

48-летний мужчина из Арнема организовал нелегальную сделку по сбыту авиазапчастей в РФ через третьи страны после начала полномасштабного вторжения. В "бизнесе" ему мог помогать 53-летний подельник, который и рассказал о товарище следствию.

Оба мужчины были взяты под стражу еще в конце августа. В ходе обыска дома и в складских помещениях у работника Минобороны обнаружили запчасти к самолетам, оружие, а также гильзы и боеприпасы. К тому же, кроме 250 000 евро и 8 000 долларов США наличными, изъяли примерно 160 000 евро банковских депозитов.

Напомним, Еврокомиссия сняла эмбарго на поставку украинского зерна.

Также стало известно, что затонувший корабль разоблачил сеть нефтяных танкеров, обходящих санкции.