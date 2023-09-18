У Нідерландах працівник Міноборони організував оборудку з продажу авіазапчастин до РФ

Завод з виробництва гелікоптерів. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ЄС викривають нові випадки співпраці з РФ в обхід санкцій. Так, працівника Міноборони Нідерландів та його спільника підозрюють у збуті авіазапчастин до Росії через треті країни.

Про це пише nltimes.

Читайте також:

Що відомо про арешт працівника Міноборони Нідерландів

Європейський Союз вжив заходів для припинення постачаня запчастин до РФ через треті країни — йдеться про 11-й пакет санкцій, введений у червні цього року. Однак боротьба з нелегальною торгівлею все ще триває. Так, лише у Нідердандах Генпрокуратура відкрила 45 подібних кримінальних справ. Нещодавно викрили працівника Міноборони Нідерландів, який "працював в оборонці з 90-х років".

48-річний чоловік з Арнема організував нелегальну оборудку зі збуту авіазапчастин до РФ через треті країни після початку повномасштабного вторгнення. У "бізнесі" йому міг допомагати 53-річний спільник, який і розповів про товариша слідству.

Обох чоловіків взяли під варту ще наприкінці серпня. Під час обшуку вдома та у складських приміщеннях у працівника Міноборони виявили запчастини до літаків, зброю, а також гільзи та боєприпаси. До того ж, окрім 250 000 євро та 8 000 доларів США готівкою, вилучили приблизно 160 000 євро банківських депозитів.

Нагадаємо, Єврокомісія зняла ембарго на постачання українського зерна.

Також стало відомо, що корабель, який затонув, викрив мережу нафтових танкерів, які обходять санкції.