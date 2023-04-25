В Нидерландах призывают жителей цеплять флаги правильно, хотя бы в День памяти: с чем это связано

Флаги Нидерландов вывесили на праздник. Фото: Euractiv/Shutterstock

В Нидерландах мэры городов и сообщества семей погибших солдат призывают граждан повесить национальные флаги в День памяти правильно, а не вверх ногами.

Об этом пишет Euractiv.

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Издание отмечает, что в контексте последнего политического кризиса в стране, возникшего из-за конфликта между правительством и фермерами, многие граждане стали сознательно вывешивать национальный флаг перевернутым вверх ногами, как проявление протеста.

По случаю приближающегося Дня памяти жертв Второй мировой войны 4 мая и Дня освобождения Нидерландов от немецкой оккупации 5 мая граждан призывают воздержаться от проведения любых акций протеста в течение этих выдающихся дат.

"Я не буду стоять на пути свободы слова. Конечно, не тогда, когда кто хочет протестовать в собственном доме. Но в такие дни, как День короля или 4 и 5 мая, людям больно видеть перевернутый флаг. Об этом тоже нужно помнить", — заявил мэр города Эйссельштейн Патрик ван Домбург.

Что означает перевернутый флаг Нидерландов

В политической культуре Нидерландов с некоторых пор появилась традиция выражать протест против политики правительства цеплянием национального флага вверх ногами. Формально это не является поруганием над национальным символом, но дает понять, что гражданин осуждает решение власти.

Напомним, что Дания и Нидерланды отправят в Украину 14 танков Leopard2. Они будут готовы к поставке в начале 2024 года.

Также мы сообщали, что британские и нидерландские морпехи проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий для украинских бойцов. Правильные умения могут спасти жизнь десятков людей во время боя.

Добавим, что Нидерланды продвигаются вперед с планами строительства двух новых атомных электростанций. Ожидается, что они составят до 13% энергетического баланса страны.