У Нідерландах закликають жителів чіпляти прапори правильно, хоча б у День пам'яті: із чим пов'язано

Прапори Нідерландів, що вивісили на свято. Фото: Euractiv / Shutterstock

В Нідерландах мери міст і спільноти сімей загиблих солдатів закликають громадян почепити національні прапори в День пам'яті правильно, а не догори ногами.

Про це пише Euractiv.

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Видання зазначає, що в контексті останньої політичної кризи в країні, що виникла через конфлікт між урядом та фермерами, багато громадян почали свідомо вивішувати національний прапор перевернутим догори ногами, як прояв протесту.

З нагоди наближення Дня пам'яті жертв Другої світової війни 4 травня та Дня визволення Нідерландів від німецької окупації 5 травня, громадян закликають утриматися від проведення будь-яких акцій протесту протягом цих визначних дат.

"Я не буду стояти на шляху свободи слова. Звичайно, не тоді, коли хтось хоче протестувати у власному будинку. Але в такі дні, як День короля або 4 і 5 травня, людям боляче бачити перевернутий прапор. Про це теж потрібно пам'ятати", — заявив мер міста Ейссельштейн Патрік ван Домбург.

Що означає перевернутий прапор Нідерландів

У політичній культурі Нідерландів з певного часу з'явилася традиція висловлювати протест проти політики уряду чіплянням національного прапора догори ногами. Формально це не є наругою над національним символом, але дає зрозуміти, що громадянин засуджує рішення влади.

Нагадаємо, що Данія та Нідерланди відправлять в Україну 14 танків Leopard 2. Вони будуть готові до постачання на початку 2024 року.

Також ми повідомляли, що британські та нідерландські морпіхи проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій для українських бійців. Правильні вміння можуть врятувати життя десятків людей під час бою.

Додамо, що Нідерланди просуваються вперед із планами будівництва двох нових атомних електростанцій. Очікується, що вони складуть до 13% енергетичного балансу країни.