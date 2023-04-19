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В Нью-Йорке обрушилась многоэтажная автостоянка: есть погибший и раненые

19 апреля 2023 08:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Нью-Йорке обрушилась многоэтажная автостоянка: есть погибший и раненые
Последствия обрушения парковки в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Нью-Йорке частично обрушилась многоэтажная парковка. В результате инцидента погиб один человек и еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает BBC News.

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В Нью-Йорке обрушилась автостоянка

Первым обрушился второй этаж четырехэтажного здания в финансовом районе Манхэттена.

Власти заявили, что все работники здания были найдены.

На видео, размещенном в интернете, видно, что автомобили и обломки сложены высоко на сугробе разрушенного бетона.

Начальник пожарной службы Нью-Йорка Джон Эспозито заявил, что спасательная операция была чрезвычайно опасна. По его словам, здание было очень нестабильным.

"У нас были пожарные внутри здания, которые проводили поиски. Здание продолжало разрушаться. Сейчас мы считаем, что все работники, которые находились в опасности, выведены из здания", — рассказал Эспозито.

Он сообщил, что один травмированный работник был заблокирован на верхнем этаже и не мог спуститься самостоятельно вниз.

"Мы смогли разместить пожарных в здании, вынести его через крышу в другое здание и безопасно спустить вниз", — сказал Эспозито.

Последствия обрушения автостоянки в Нью-Йорке
Последствия обрушения парковки в Нью-Йорке. Фото: Andrew Shulman / Twitter @MobileHealthInc/via REUTERS
Последствия обрушения автостоянки в Нью-Йорке
Последствия обрушения парковки в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Мэр города сказал, что новые технологии сыграли жизненно важную роль в реагировании на чрезвычайную ситуацию.

"Я хочу отметить, что, слава Богу, у нас была собака-робот, которая смогла зайти в здание", — подчеркнул Эрик Адамс.

Собака-робот смогла прислать видео изнутри здания, после чего были запущены дроны для проведения оценки и поисков.

Чиновники сообщили, что причина обрушения пока неизвестна. Сотрудники Департамента зданий проверяют соседние здания на наличие повреждений.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки задержали тысячи авиарейсов. Это произошло после того, как компания Southwest Airlines была вынуждена временно прекратить все полеты из-за "технического сбоя".

Также мы писали, что 15 апреля, в американском городе Дейдвилл празднование дня рождения переросло в стрельбу. В результате погибли четыре человека и более 20 получили ранения разной степени тяжести.

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