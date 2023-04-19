У Нью-Йорку обвалилася багатоповерхова автостоянка: є загиблий та поранені

Наслідки обвалення автостоянки в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

У Нью-Йорку частково обвалилася багатоповерхова автостоянка. Внаслідок інциденту загинула одна людина та ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє BBC News.

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У Нью-Йорку обвалилася автостоянка

Першим обвалився другий поверх чотириповерхової будівлі у фінансовому районі Манхеттена.

Влада заявила, що всі працівники будівлі були знайдені.

На відео, розміщеному в інтернеті, видно, що автомобілі та уламки складені високо на кучугурі зруйнованого бетону.

Начальник пожежної служби Нью-Йорка Джон Еспозіто заявив, що рятувальна операція була надзвичайно небезпечною для. За його словами будівля була дуже нестабільною.

"У нас були пожежники всередині будівлі, які проводили пошуки. Будівля продовжувала руйнуватися. Зараз ми вважаємо, що всі працівники, які перебували в небезпеці, виведені з будівлі", — розповів Еспозіто.

Він повідомив, що один травмований працівник був заблокований на верхньому поверсі і не міг самостійно спуститися вниз.

"Ми змогли розмістити пожежників у будівлі, винести його через дах в іншу будівлю і безпечно спустити вниз", — сказав Еспозіто.

Наслідки обвалення автостоянки в Нью-Йорку. Фото: Andrew Shulman / Twitter @MobileHealthInc/via REUTERS

Наслідки обвалення автостоянки в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Мер міста сказав, що нові технології відіграли життєво важливу роль у реагуванні на надзвичайну ситуацію.

"Я хочу зазначити, що, слава Богу, у нас був собака-робот, який зміг зайти в будівлю", — наголосив Ерік Адамс.

Собака-робот зміг надіслати відео зсередини будівлі, після чого були запущені дрони для проведення оцінки та пошуків.

Чиновники повідомили, що причина обвалу поки що невідома. Наразі співробітники Департаменту будівель перевіряють сусідні будівлі на наявність пошкоджень.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки затримали тисячі авіарейсів. Це відбулося після того, як компанія Southwest Airlines була змушена тимчасово припинити всі польоти через "технічний збій".

Також ми писали, що 15 квітня, в американському місті Дейдвілл святкування дня народження переросло у стрілянину. Внаслідок неї загинули четверо людей та понад 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.