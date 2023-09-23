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В Норвегии задержали бывшего "вагнеровца", который пытался пересечь границу с РФ

23 сентября 2023 15:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Норвегии задержали бывшего "вагнеровца", который пытался пересечь границу с РФ
Бывший "вагнеровец" Андрей Медведев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Норвегии задержали бывшего наемника ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который запросил политическое убежище в стране. Он пытался сбежать в Россию.

Об этом сообщает The Barents Observer.

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Задержание "вагнеровца"

Полиция провинции Финнмарк сообщила, что задержанный хотел уехать из Норвегии в Россию. Он пытался незаконно пересечь границу. Ему планируется предъявить обвинение в нарушении пограничных правил.

"Задержание не было драматичным", — добавил оперативный руководитель полицейского участка Финнмарка Мартин Марум.

Адвокат "вагнеровца" Брюньюльф Риснес отрицал, что его подзащитный планировал вернуться в Россию.

"Он был там, чтобы посмотреть, сможет ли он найти место, где пересек границу Норвегии. Его остановили, когда он ехал в такси. Он никогда не был рядом с границей... Он никогда не собирался пересекать границу", — объяснил адвокат.

Он утверждает, что полиция задержала Медведева "по недоразумению".

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Бывший "вагнеровец" Андрей Медведев. Фото: росСМИ

Олеся Кривцова, фигурантка дела о "дискредитации" армии из Архангельской области, рассказала, что не так давно встретила Медведева. Он просил подвести его к границе с РФ.

В мае 2023 года бывший "вагнеровец" сообщил о своих планах выйти из процедуры получения политического убежища в Норвегии и вернуться в РФ. Эту информацию он сказал основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину.

"Происходит много непонятного. Я себя чувствую каким-то мальчиком в какой-то большой игре больших дядек. Свидетельствовать против кого-то я не хочу. Я надеялся, что здесь у меня жизнь сложится, я уйду от этой всей политики войны, армии, но как-то не получается. Посмотрим, как оно пойдет в России. Убьют — окей. Не убьют — спасибо. Дадут жить — еще больше спасибо", — говорил тогда Медведев в видео, которое позже удалил с канала на YouTube.

Что известно о Медведеве

Бывший "вагнеровец" вырос в Томской области в детском доме. В июле прошлого года он подписал четырехмесячный контракт с ЧВК Евгения Пригожина. Там он был командиром подразделения.

По его словам, по истечении срока его отказались отпускать и "посадили на яму", откуда он сбежал на территорию России.

В январе 2023 стало известно, что бывший наемник смог сбежать в Норвегию — там он попросил политическое убежище. Медведев говорил журналистам, что перешел КПП "Титовка" в Мурманской области по чужому паспорту, а затем льдом реки Паз перебежал на другую сторону, пока его преследовали пограничники.

Напомним, в Финляндии задержали гражданина России Яна Петровского, которого называют командиром разведывательной группы "Русич". У него есть связи с ЧВК "Вагнер".

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