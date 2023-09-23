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У Норвегії затримали колишнього "вагнерівця", який намагався перетнути кордон з РФ

23 вересня 2023 15:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Норвегії затримали колишнього "вагнерівця", який намагався перетнути кордон з РФ
Колишній "вагнерівець" Андрій Медведєв. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Норвегії затримали колишнього найманця ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який запросив політичний притулок у країні. Він намагався втекти до Росії.

Про це повідомляє The Barents Observer.

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Затримання "вагнерівця"

Поліція провінції Фіннмарк повідомила, що затриманий хотів виїхати з Норвегії в Росію. Він намагався незаконно перетнути кордон. Йому планують висунути обвинувачення в порушенні прикордонних правил.

"Затримання не було драматичним", — додав оперативний керівник поліцейської дільниці Фіннмарка Мартін Марум.

Адвокат "вагнерівця" Брюньюльф Ріснес заперечив, що його підзахисний планував повернутися в Росію.

"Він був там, щоб подивитися, чи зможе він знайти місце, де перетнув кордон Норвегії. Його зупинили, коли він їхав у таксі. Він ніколи не був поруч із кордоном... Він ніколи не збирався перетинати кордон", — пояснив адвокат.

Він стверджує, що поліція затримала Медведєва "через непорозуміння".

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Колишній "вагнерівець" Андрій Медведєв. Фото: росЗМІ

Олеся Кривцова, яка є фігуранткою справи про "дискредитацію" армії з Архангельської області, розповіла, що не так давно зустріла Медведєва. Він просив підвести його до кордону з РФ.

У травні 2023 колишній "вагнерівець" повідомив про свої плани вийти з процедури отримання політичного притулку в Норвегії і повернутися в РФ. Цю інформацію він сказав засновнику Gulagu.net Володимиру Осечкіну.

Ще в травні Медведєв повідомив про свої плани вийти з процедури отримання політичного притулку в Норвегії і повернутися на батьківщину. Цю інформацію він також передав засновнику Gulagu.net Володимиру Осечкіну.

"Відбувається багато незрозумілого. Я себе почуваю якимось хлопчиком у якійсь великій грі великих дядечків. Свідчити проти когось я не хочу. Я сподівався, що тут у мене життя складеться, я піду від цієї всієї політики війни, армії, але якось не виходить. Подивимося, як воно піде в Росії. Уб'ють — окей. Не вб'ють — спасибі. Дадуть жити — ще більше спасибі", — говорив тоді Медведєв у відео, яке пізніше видалив зі каналу на YouTube.

Що відомо про Медведєва

Колишній "вагнерівець" виріс у Томській області в дитячому будинку. У липні минулого року він підписав чотиримісячний контракт із ПВК Євгена Пригожина. Там він був командиром підрозділу. 

За його словами, після закінчення терміну його відмовилися відпускати і "посадили на яму", звідки він утік на територію Росії.

У січні 2023 року стало відомо, що колишній найманець зміг втекти до Норвегії — там він запросив політичний притулок. Медведєв говорив журналістам, що перейшов КПП "Титовка" в Мурманській області за чужим паспортом, а потім льодом річки Паз перебіг на інший бік, поки його переслідували прикордонники.

Нагадаємо, у Фінляндії затримали громадянина Росії Яна Петровського, якого називають командиром розвідувальної групи "Русич". Він має зв'язки з ПВК "Вагнер".

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