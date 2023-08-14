В Пакистане боевики атаковали делегацию из Китая

Боевики в Пакистане. Фото: aa.com

В Юго-Западной провинции Пакистана, Белуджистане, была предотвращена попытка нападения на китайских инженеров. Благодаря оперативной реакции пакистанских военных, два агрессора были ликвидированы, а китайские специалисты остались невредимыми.

Об этом сообщает CNN.

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Глава полицейского управления Гвадар Чакар Балоч сообщил, что после интенсивных боевых действий с боевиками ведутся работы по обезвреживанию взрывных устройств. Несколько пакистанских охранников получили ранения.

Белуджская освободительная армия, сепаратистская группа, заявила о своей причастности к данному инциденту.

В свою очередь пакистанская армия подтвердила, что в результате столкновений ликвидированы не менее двух террористов, еще трое получили ранения. В данный момент в регионе проводятся масштабные операции по поимке возможных соучастников.

Издание также сообщает, что китайское дипломатическое представительство в Пакистане осудило это действие и потребовало от местных органов усилить меры безопасности. В своем заявлении они подчеркнули намерение продолжать сотрудничество с Пакистаном в вопросах борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности своих граждан и интересов на пакистанской территории.

Напомним, что в Пакистане в результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере 44 человека и почти 200 получили ранения. Взрыв произошел во время политического митинга консервативной партии Jamiat Ulema-e-Islam, на котором собралось 500 поклонников.

Также мы сообщали, что в Сирии ликвидировали лидера террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хусейн аль-Хусеини аль-Кураиши. Он возглавлял экстремистскую организацию с ноября прошлого года.