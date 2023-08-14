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У Пакистані бойовики атакували делегацію з Китаю

14 серпня 2023 07:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Пакистані бойовики атакували делегацію з Китаю
Бойовики у Пакистані. Фото: aa.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Південно-Західній провінції Пакистану, Белуджистані, запобігли спробі нападу на китайських інженерів. Завдяки оперативній реакції пакистанських військових, два агресори були ліквідовані, а китайські фахівці залишилися неушкодженими.

Про це повідомляє CNN.

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Напад на китайських інженерів у Пакистані

Голова поліцейського управління Гвадар Чакар Балоч повідомив, що після інтенсивних бойових дій із бойовиками ведуться роботи зі знешкодження вибухових пристроїв. Декілька пакистанських охоронців отримали поранення.

Белуджська визвольна армія, сепаратистська група, заявила про свою причетність до цього інциденту.

Своєю чергою пакистанська армія підтвердила, що в результаті зіткнень було ліквідовано не менше двох терористів, ще троє отримали поранення. На цей час у регіоні проводяться масштабні операції з упіймання можливих співучасників.

Видання також повідомляє, що китайське дипломатичне представництво в Пакистані засудило цю дію і вимагає від місцевих органів посилити заходи безпеки. У своїй заяві вони наголосили на намірі продовжувати співпрацю з Пакистаном у питаннях боротьби з тероризмом та забезпечення безпеки своїх громадян та інтересів на пакистанській території.

Нагадаємо, що в Пакистані в результаті вибуху бомби загинули щонайменше 44 людини й майже 200 отримали поранення. Вибух стався під час політичного мітингу консервативної партії Jamiat Ulema-e-Islam, де зібралося 500 шанувальників.

Також ми повідомляли, що в Сирії ліквідували лідера терористичного угрупування ІДІЛ Абу аль-Хусейн аль-Хусеїні аль-Кураїші. Він очолював екстремістську організацію з листопада минулого року.

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