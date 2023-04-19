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В Перу нашли элитную баню, которой 500 лет: фото

19 апреля 2023 17:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Археологи нашли банный комплекс в Перу – что говорят ученые
Археологические раскопки в Перу. Фото: Reuters
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В Перу группа археологов нашла комплекс, в котором находится бассейн и водосбросы. Исследователи, сделавшие это открытие, утверждают, что это здание, построенное еще во время империи инков, несло религиозную цель еще в древние времена.

Об этом сообщает портал Reuters.

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Исследователи сделали это открытие во время археологических раскопок, проводившихся недалеко от находящегося в центре Перу Уануко-Пампа. Оно стоит на горном плато на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря.

Исследователи обнаружили там изысканную ванную комнату, средняя глубина которой составляет примерно два метра. Кроме ванной комнаты, на территории комплекса, найденного во время археологических раскопок, еще находятся бассейны и водосбросы.

Археологические раскопки в Перу
Археологические раскопки в Перу. Фото: Reuters

В центральной части находится проход, отводящий воду в дренажный канал и разделяющий комнату на две маленькие платформы для посетителей. По словам ученых, это уже вторая баня, которую археологи откопали в Уануко-Пампе, но эта баня больше первой.

"Совокупная структура здания напоминала иерархические, ограниченные и священные пространства в административных центрах инков", — говорит руководитель данного исследования в Перу.

Археологические ученые считают, что это связано с тем, что комплекс с банями не имел в давние времена утилитарную или гигиеническую функцию. Исследователи отметили, что банный комплекс был связан с религиозными обрядами и поклонением предкам.

Напомним, мы писали о том, что на территории Италии ученые по археологии нашли жуткую мозаику с изображением страшной женщины.

Ранее мы рассказывали, что в египетском храме исследователи обнаружили тысячи бараньих голов.

Также мы сообщали о том, что на территории Египта археологи откопали город римских времен.

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