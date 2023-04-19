Археологи знайшли банний комплекс у Перу – що кажуть вчені

Археологічні розкопки в Перу. Фото: Reuters

В Перу група археологів знайшла комплекс, в якому знаходиться басейн та водоскиди. Дослідники, які зробили це відкриття, стверджують, що ця будівля, яка була побудована ще під час імперії інків, несла релігійну мету ще в давні часи.

Про це повідомляє портал Reuters.

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Дослідники зробили це відкриття під час археологічних розкопок, що проводилися недалеко від Уануко-Пампа, який знаходиться в центрі Перу. Воно стоїть на гірському плато на висоті більше трьох тисяч метрів над рівнем моря.

Дослідники знайшли там вишукану ванну кімнату, середня глибина якої становить приблизно два метри. Крім ванної кімнати, на території комплексу, що був знайдений під час археологічних розкопок, ще знаходяться басейни та водоскиди.

Археологічні розкопки в Перу. Фото: Reuters

В центральній частині знаходиться прохід, який відводить воду у дренажний канал та розділяє кімнату на дві маленькі платформи для відвідувачів. За словами вчених, це вже друга баня, яку археологи відкопали в Уануко-Пампі, але ця баня більше, ніж перша.

"Сукупна структура будівлі нагадувала ієрархічні, обмежені та священні простори в адміністративних центрах інків", — каже керівник даного дослідження у Перу.

Археологічні вчені вважають, що це пов’язано із тим, що комплекс з банями не мав у давні часи утилітарну чи гігієнічну функцію. Дослідники зазначили, що банний комплекс був пов’язаний з релігійними обрядами та поклонінням предкам.

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