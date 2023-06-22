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В подводной лодке, пропавшей возле "Титаника", закончился кислород

22 июня 2023 18:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В подводной лодке, пропавшей возле "Титаника", закончился кислород
Подводная лодка, пропавшая возле аварии "Титаника". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В США береговая охрана сообщает, что на подводной лодке "Титан", пропавшей во время экскурсии к "Титанику", закончился кислород. Поиски близятся к последним часам.

Об этом пишет издание Independent.

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Отмечается, что количество кислорода на подводном судне должно было хватить до 15:00 по киевскому времени в четверг.

"Это ориентировочное время базируется на количестве часов кислорода, который корабль имел для пяти человек на борту - 96 - и времени, когда он погрузился - в 15:00 по киевскому времени в воскресенье", — говорится в сообщении.

По словам представителей береговой охраны США , отсчет времени для спасательных мероприятий становится еще более актуальным после обнаружения спасательными канадскими самолетами прерывистого "стука" вблизи пропавшей субмарины.

Критический день в спасательной операции

Отмечается, что к поискам батискафа "Титан" присоединился аппарат дистанционного управления компании Magellan - пока батискаф не обнаружен.

По материалам The New York Times , соучредитель компании, разработавшей батискаф, заявил, что жизнеобеспечение экипажа иссякает, поэтому сегодняшний день является критическим в спасательной операции.

 

В подводной лодке, пропавшей возле "Титаника", закончился кислород. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что спасатели из Канады зафиксировали "удары" в том месте, где исчезла туристическая подлодка с миллиардерами. Туристы направлялись к месту затопления "Титаника".

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