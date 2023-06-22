У підводному човні, який зник біля "Титаніка", закінчився кисень
У США берегова охорона повідомляє, що на підводній лодці "Титан", яка зникла під час екскурсії до "Титаніка", закінчився кисень. Пошуки наближаються до останніх годин.
Про це пише видання Independent.
На підводному човні закінчився кисень
Зазначається, що кількість кисню на підводному судні мало б вистачити до 15:00 за київським часом у четвер.
"Цей орієнтовний час базується на кількості годин кисню, який корабель мав для п’яти осіб на борту – 96 – і часу, коли він занурився – о 15:00 за київським часом у неділю", — йдеться в повідомленні.
За словами представників берегової охорони США, відлік часу для рятувальних заходів стає ще актуальнішим після виявлення рятувальними канадськими літаками переривчастого "стукоту" поблизу зниклої субмарини.
Критичний день у рятувальній операції
Зазначається, що до пошуків батискафу "Титан" приєднався апарат дистанційного керування компанії Magellan – наразі батискаф не виявлено.
За матеріалами The New York Times, співзасновник компанії, яка розробила батискаф, заявив, що життєзабезпечення екіпажу вичерпується, тому сьогоднішній день є критичним у рятувальній операції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що рятувальники з Канади зафіксували "удари" у тому місці, де зник туристичний підводний човен з мільярдерами. Туристи прямували до місця затоплення "Титаніка".