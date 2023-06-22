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У підводному човні, який зник біля "Титаніка", закінчився кисень

22 червня 2023 18:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У підводному човні, який зник біля "Титаніка", закінчився кисень
Підводний човен, який зник біля аварії "Титаніка". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У США берегова охорона повідомляє, що на підводній лодці "Титан", яка зникла під час екскурсії до "Титаніка", закінчився кисень. Пошуки наближаються до останніх годин.

Про це пише видання Independent.

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На підводному човні закінчився кисень

Зазначається, що кількість кисню на підводному судні мало б вистачити до 15:00 за київським часом у четвер.

"Цей орієнтовний час базується на кількості годин кисню, який корабель мав для п’яти осіб на борту – 96 – і часу, коли він занурився – о 15:00 за київським часом у неділю", — йдеться в повідомленні.

За словами представників берегової охорони США, відлік часу для рятувальних заходів стає ще актуальнішим після виявлення рятувальними канадськими літаками переривчастого "стукоту" поблизу зниклої субмарини.

Критичний день у рятувальній операції

Зазначається, що до пошуків батискафу "Титан" приєднався апарат дистанційного керування компанії Magellan – наразі батискаф не виявлено.

За матеріалами The New York Times, співзасновник компанії, яка розробила батискаф, заявив, що життєзабезпечення екіпажу вичерпується, тому сьогоднішній день є критичним у рятувальній операції.

 

У підводному човні, який зник біля "Титаніка", закінчився кисень. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що рятувальники з Канади зафіксували "удари" у тому місці, де зник туристичний підводний човен з мільярдерами. Туристи прямували до місця затоплення "Титаніка".

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