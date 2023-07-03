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В Польше из-за хейта закрыли ресторан, где работали украинские беженцы

3 июля 2023 09:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польше из-за хейта закрыли ресторан, где работали украинские беженцы
Ресторан Bistro Kozaczki в Польше. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В польском городе Катовице закрыли ресторан
"Бисто Козачки" (Bistro Kozaczki), где готовили национарльные украинские блюда десять украинских беженок. Причиной послужили расизм и ксенофобия, особенно пользователей с триколором в профилях.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

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Что известно о закрытии заведения

Известно, что заведение открылось только в конце 2022 года в польском городе Катовице. Его владелец польский бизнесмен Пшемислав Солтысик решил пригласить на работу украинских беженок, вынужденных уехать в Польшу из-за вторжения РФ.

В заведении можно было заказать украинские национальные блюда, в частности борщ, вареники, котлеты по-киевски. Перекусить в "Бистро Казачки" приходили как украинцы, так и поляки.

Однако ресторан нарвался на хейт. Пользователи соцсетей жаловались, что там готовят украинские блюда и трудоустраивают украинок, писали много оскорбительных комментариев, даже не посетив заведение.

"С самого начала у нас были проблемы с оценкой нашего ресторана в интернете. Нам дают низкие оценки и ужасные комментарии. У нас много расистских и ксенофобских постов даже на нашей странице Facebook", — рассказал владелец ресторана Солтысик.

Он добавил, что были конструктивные комментарии, которые принимали во внимание и старались улучшить качество обслуживания, однако были просто оскорбительные вбросы из-за национальности работавших там женщин и очень часто это писали пользователи с триколором в своем профиле.

"Было много комментариев "ниже пояса", например, что у нас воняет. И это писали люди, у которых в профиле в Facebook, например, был флаг России. Такие оценки были несправедливыми по отношению к нам и, безусловно, повлияли на уменьшение количества гостей" , – добавил владелец.

Напомним, недавно в Турции произошел скандал с российским туристом, хваставшимся убийствами украинцев на войне в Донецкой области. Администрация гостиницы, в которой он отдыхал, выселила россиянина.

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