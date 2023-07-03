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У Польщі через хейт закрили ресторан, де працювали українські біженки

3 липня 2023 09:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Польщі через хейт закрили ресторан, де працювали українські біженки
Ресторан Bistro Kozaczki в Польщі. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У польському місті Катовіце закрили ресторан 
"Бістро Козачки" (Bistro Kozaczki), де готували національні українські страви десятеро українських біженок. Причиною стали расизм та ксенофобія, особливо користувачів із триколором у профілях.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

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Що відомо про закриття закладу

Відомо, що заклад відкрився лише наприкінці 2022 року у польському місті Катовіце. Його власник польський бізнесмен Пшемислав Солтисік вирішив запросити на роботу українських біженок, які були змушені виїхати в Польщу через вторгнення РФ. 

У закладі можна було замовити українські національні страви, зокрема борщ, вареники, котлети по-київськи тощо. Перекусити у "Бістро Козачки" приходили як українці, так і поляки.

Проте ресторан нарвався на хейт. Користувачі соцмереж жалілись, що там готують українські страви і працевлаштовують українок, писали багато образливих коментарів навіть не відвідавши заклад. 

"Із самого початку у нас були проблеми з оцінкою нашого ресторану в інтернеті. Нам дають низькі оцінки і жахливі коментарі. У нас багато расистських і ксенофобських постів навіть на нашій сторінці у Facebook", — розповів власник ресторану Солтисік.

Він додав, що були конструктивні коментарі, які брали до уваги та старались покращити якість обслуговування, проте були просто образливі вкиди через національність жінок, які там працювали і дуже часто це писали користувачі з триколором у своєму профілі. 

"Було багато коментарів "нижче пояса", наприклад, що у нас смердить. І це писали люди, у яких в профілі у Facebook, наприклад, був прапор Росії. Такі оцінки були несправедливими щодо нас і, безумовно, вплинули на зменшення кількості гостей", — додав власник. 

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині трапився скандал з російським туристом, який хвалився вбивствами українців на війні у Донецькій області. Адміністрація готелю, в якому він відпочивав, виселила росіянина. 

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