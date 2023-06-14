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В Польше пройдут протесты из-за смерти пациентки, которой отказали в аборте

14 июня 2023 14:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Польше пройдут протесты из-за смерти пациентки, которой отказали в аборте
Протесты против запрета абортов в Польше. Фото: PAP/Piotr Nowak
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 14 июня, в сорока городах Польши пройдут масштабные акции против запрета абортов. Забастовки связаны с трагедией, которая произошла в больнице в Новом Тарге. Там врачи отказали 33-летней пациентке делать аборт, в результате чего девушка скончалась.

Об этом сообщает издание RMF 24.

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Протесты против запрета абортов

Организаторы сообщают, что акции пройдут как в крупных, так и в маленьких городах Польши:

  • Варшава,
  • Краков,
  • Вроцлав,
  • Познань,
  • Кросно,
  • Слупск,
  • Ломж.

Протестующие решили выйти на улицы из-за страшных ситуаций, которые часто встречаются в роддомах. Такой точкой "вспышки" стала история 33-летней пациентки, умершей на больничной койке из-за того, что врачи отказались делать ей аборт.

"Дорота из Нового Тарга умерла, потому что польский закон о запрете абортов убивает врачей и делает их политическими сторонниками, а не экспертами в области здравоохранения. Дорота умерла, потому что врачи не бунтуют. Там, где нет законных абортов, женщины умирают в больницах, потому что вместо них врачи ждут, пока воеводский консультант придет на работу и любезно даст разрешение на процедуру, чтобы потом свалить вину на кого-то другого. Партнеры теряют своих женщин и партнерш! Еще мало нас умерло? Прекратите нас убивать!" — заявили протестующие.

Напомним, ранее мы писали, что в Страсбурге украинцы провели шествие и митинг против путинского режима. Они подчеркнули, что подрыв дамбы Каховской ГЭС, который российские оккупационные войска совершили 6 июня, повлек за собой огромную экологическую катастрофу, последствия которой, в том числе и для Европы, пока оценить еще невозможно.

Добавим, что климатические активисты из группы Ultima Generazione (UG), которая переводится как "Последнее поколение", провели уникальную демонстрацию у Сената в Риме. Это было посвящено разрушительным наводнениям в Эмилии-Романьи.

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