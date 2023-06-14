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У Польщі пройдуть протести через смерть пацієнтки, якій відмовили в аборті

14 червня 2023 14:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Польщі пройдуть протести через смерть пацієнтки, якій відмовили в аборті
Протести проти заборони абортів у Польщі. Фото: PAP/Piotr Nowak
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 14 червня, у сорока містах Польщі пройдуть масштабні акції проти заборони абортів. Страйки повʼязані зі трагедією, яка сталась у лікарні в Новому Таргу. Там лікарі відмовили 33-річній пацієнтці робити аборт, внаслідок чого дівчина померла.

Про це повідомляє видання RMF 24.

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Протести проти заборони абортів

Організатори повідомляють, що акції пройдуть як у великих, так і в маленьких містах Польщі:

  • Варшава,
  • Краків,
  • Вроцлав,
  • Познань,
  • Кросно,
  • Слупськ,
  • Ломж.

Протестувальники вирішили вийти на вулиці через страшні ситуації, які часто трапляються в полових. Такою точкою "спалаху" стала історія 33-річної пацієнтки, яка померла на лікарняному ліжку через те, що лікарі відмовились робити їй аборт.

"Дорота з Нового Таргу померла, тому що польський закон про заборону абортів вбиває лікарів і робить їх політичними прихильниками, а не експертами в галузі охорони здоров’я. Дорота померла, тому що лікарі не бунтують. Там, де немає законних абортів, жінки помирають у лікарнях, тому що замість них лікарі чекають, поки воєводський консультант прийде на роботу і люб'язно дасть дозвіл на процедуру, щоб потім звалити провину на когось іншого. Партнери втрачають своїх жінок і партнерок! Ще мало нас померло? Припиніть нас вбивати!" — заявили протестувальники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Страсбурзі українці провели ходу і мітинг проти путінського режиму. Вони наголосили, що підрив дамби Каховської ГЕС, який російські окупаційні війська вчинили 6 червня, спричинив величезну екологічну катастрофу, наслідки якої, в тому числі і для Європи, наразі оцінити ще неможливо.

Додамо, що кліматичні активісти з групи Ultima Generazione (UG), що перекладається як "Останнє покоління", провели унікальну демонстрацію біля Сенату в Римі. Це було присвячено руйнівним повеням в Емілії-Романьї.

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